Bundesliga-Debüt für Pegnitzer Maximilian Lux

Handball-Talent spielte am Freitag für den HC Erlangen, am Samstag stieg er in die dritte Liga auf - vor 2 Stunden

PEGNITZ/ERLANGEN - Beim 32:25 über den TBV Lemgo erlebte ein Erlanger Nachwuchsspieler seine bislang größten Handballminuten: Maximilian Lux, Pegnitzer und ehemaliger Spieler des SV 08 Auerbach, kommt normalerweise nur in der Bayernligamannschaft zum Einsatz. Am Freitagabend durfte er aber erstmals zehn Minuten Bundesligaluft schnuppern.

„Das Tor war der Höhepunkt meiner bisherigen Handball-Laufbahn“: Maximilian Lux (2. v.li.) zwischen Nationalspieler Nikolai Link (li.) und Ex- Nationalkeeper Nikolas Katsigiannis.F.: Zink



Der Druck war riesig, deshalb war Maximilian Lux zwar aufgeregt – "aber dass ich wirklich spielen darf, damit habe ich nicht gerechnet". Doch er durfte es, zu Hause vor fast 4000 Zuschauern in der Arena Nürnberg gegen den Altmeister TBV Lemgo, nach vier verlorenen Spielen in Folge. "Gewusst, dass ich dabei sein werde, habe ich es schon zu Beginn der Trainingswoche", so Lux. Robert Andersson hatte den Youngster, der aus Pegnitz stammt, nach der Muskelverletzung von Kevin Herbst vollends in den Bundesligakader hochgezogen. "Je näher dieses Spiel kam, desto aufregender wurde es", gestand Lux.

Acht Karten haben sich die Eltern und die Familie besorgt für dieses Spiel, 50 Minuten lang saß Lux dann unten auf der Bank, in seinem Trikot mit der Nummer 10. "Ich habe mir immer mehr Chancen ausgerechnet, je weiter wir davongezogen sind." Als die Stimmung dann drauf und dran war aufgrund der hohen Führung ein wenig abzuflachen, warf Robert Andersson, der Trainer, wieder ein paar Kohlen ins Feuer, als er Lux das Zeichen zur Einwechslung gab.

"Dass ich fünf Minuten spielen darf, darauf habe ich dann gehofft. Dass es zehn waren, und noch ein Tor, das war schon fast unglaublich", so Maximilian Lux.

Auch von Ole Rahmel gab es Lob, dem etatmäßigen Rechtsaußen. "So ein erstes Bundesligaspiel vergisst man nie mehr, es freut mich sehr für Maxi. Er hat sich diesen Einsatz verdient und ich glaube, er hat auch eine gute Zukunft vor sich."

Auch der Trainer freute sich "über die Leistung der jungen Spieler". Lux zählt wie Christopher Bissel und Johannes Bayer zu den Talenten des Vereins, am Samstag dann folgte auch noch der vorzeitige Aufstieg mit der U23 in die dritte Liga. Das 30:20 über den Tabellenzweiten TG Landshut bedeutete fünf Spieltage vor Saisonschluss der Bayernliga bereits die Meisterschaft.

Torjäger des Bayernliga-Teams

"Es war natürlich ein rundum perfektes Wochenende für mich", sagte Maximilian Lux nach dem Landshut-Spiel, mit über 120 Treffern ist der Linkshänder, der vom SV 08 Auerbach zum HCE kam, der Torjäger der Reservemannschaft. "Ich bin hierher gewechselt, um Bundesligaspieler zu werden. Dieser Traum ist heute in Erfüllung gegangen."

In Coburg hatte Lux mit Auerbach schon einmal vor 3000 Fans gespielt, "aber hier, vor fast 4000, das war schon noch einmal eine Stufe mehr", meinte er. Der 21-Jährige wird für seinen ersten Einsatz der Mannschaft ein Essen ausgeben müssen. "Selber kochen ist glaube ich keine gute Idee. Deshalb wird es wahrscheinlich Pizza geben. Auf jeden Fall irgendwas Gesundes."

CHRISTOPH BENESCH