Bundesstraße 2 im Stadtgebiet wird wieder Baustelle

Verkehrsteilnehmer müssen wegen Kanalarbeiten Geduld mitbringen - vor 18 Minuten

PEGNITZ - Die Bundesstraße 2 wird auch 2019 zur Baustelle. In den vergangenen zwei Jahren wurde der Straßenbelag im Stadtbereich zwischen WIV-Kreisel in Richtung Norden bis zur Einmündung Badstraße ausgetauscht. In zwei Jahren soll die Deckschicht im südlichen Bereich, beginnend ab der Kreisverkehrsanlage beim Admira-Center in Richtung Auto Holme, saniert werden. Doch vor diesen Arbeiten steht die Erneuerung des Kanals in einigen Abschnitten an.

Bauarbeiten im Zuge der Kanal- und Straßendeckensanierung an der B 2 in Pegnitz: Schon 2017 wurde die Geduld der Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet auf eine harte Probe gestellt. © Ralf Münch



Bauarbeiten im Zuge der Kanal- und Straßendeckensanierung an der B 2 in Pegnitz: Schon 2017 wurde die Geduld der Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet auf eine harte Probe gestellt. Foto: Ralf Münch



Bereits 2017 wurde die B 2 neu asphaltiert. Eine Vollsperrung für sechs Wochen war notwendig. Vom Kreisel bis zur Einmündung in die Heinrich-Bauer-Straße ging nichts mehr. Darüber hinaus war im vergangenen Jahr die B 2 in Pegnitz vom Kreisverkehr bis zum Cabriosol wegen Restarbeiten zu.

Auch in diesem Jahr werden die Anlieger und die anderen Verkehrsteilnehmer auf eine harte Probe gestellt. Aktuell ist geplant, dass die Kanalarbeiten im südlichen Bereich bei halbseitiger Sperrung durchgeführt werden können. Bürgermeister Uwe Raab teilt auf Anfrage dieser Zeitung schriftlich mit, dass der erneute Kanalbau an der B 2 zwingend vor der Deckschichtsanierung erledigt werden müsse. Bereits 2018 wurden diese Maßnahmen geplant und ausgeschrieben.

Die Kanalerneuerung ist zwischen der Alten Poststraße, Brunnenäcker und Wilhelm-Busch-Straße vorgesehen – mit Querung der B 2. "Der genaue zeitliche Ablauf muss noch festgelegt werden", sagt Raab, "vor Baubeginn wird die Öffentlichkeit noch informiert." Die Kosten sind bereits bekannt, die Stadt rechnet mit etwa 625 000 Euro.

mabu