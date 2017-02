Bundesstraße durch Pegnitz: Pfützen sollen verschwinden

Mit Sperrungen ist zu rechnen, Umleitungen verlaufen über die Oberpfalz — Kritik: Stadt hatte die Fraktionen nicht zu Begehung geladen - vor 48 Minuten

PEGNITZ - Die Pläne zur Sanierung der Ortsdurchfahrt, die ein hiesiges Ingenieurbüro bereits im August angefertigt hat, sollen bis Ende der Sommerferien umgesetzt werden. Hier ein Überblick über die Bauvorhaben, die schnellstmöglich beginnen sollen und einige Verkehrsbehinderungen mit sich bringen werden.

Die Wasserpfützen bei der Einfahrt zum Wiesweiher sollen bei der bevorstehenden Baumaßnahme der Pegnitzer Ortsdurchfahrt verschwinden. © Stadt Pegnitz



Das Staatliche Bauamt will entlang der B 2 die Fahrbahndecke sowie die Entwässerungseinrichtungen, Bordsteine und Parkflächen sanieren. Und zwar zwischen dem Einmündungsbereich der alten Poststraße unterhalb des Wiv-Centers und dem Cabriosol. Der Stadt hat das Amt eine Kooperation angeboten. Sie möchte in diesem Bereich ebenfalls einige Bauvorhaben umsetzen. Zusätzlich haben die Stadträte eigene Ideen, die geprüft werden sollen.

Einstimmig hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung folgende Bauleistungen genehmigt: Unter anderem soll sich bei den Gehwegen und Bordsteinkanten Einiges tun: Bei der Einmündung Raumersgasse/B 2 soll der Gehweg abgesenkt werden. Auf Höhe der Zaußenmühle soll der Gehweg abschnittsweise gepflastert werden. In diesem Bereich wird auch die Straße leicht angehoben.

Die Engstelle beim Tattoo-Studio soll behoben werden, damit Fußgänger dort nicht mehr "Slalom" laufen müssen. Vor der Marienkirche werden kaputte Bordsteine ausgetauscht.

Am Gehweg an der Kreuzung Schmiedpeunt/B 2 sind laut Seniorenbeirat, dessen Vertreter bei einer Begehung mit Stadt und Staatlichem Bauamt dabei waren, zu hoch. Diese sollen auf etwa drei Zentimeter abgesenkt werden. Auch die Dellen, in denen sich Wasser ansammelt, sollen im Zuge der Maßnahmen verschwinden. Wasser steht auch an der Ecke Wiesweiherweg/B 2 und soll ausgebessert werden.

Die Engstelle des Gehwegs auf Höhe des Tattoo-Studios soll verschwinden. Sie wurde in der Sitzung als „Slalom“ bezeichnet. © Stadt Pegnitz



Die Fußgängerampel im Bereich des ehemaligen PPP-Areals wird verlegt und rückt etwas näher Richtung Café Bär. Außerdem wird der bereits vorhandene Gehweg zwischen dem Kreisverkehr am Wiv-Center und dem Wiesweiherweg verbreitert und zu einem Geh- und Radweg.

Allgemein wird die Instandsetzung der Entwässerungseinrichtungen und der Bordsteine und Parkflächen anstehen und der Neubau einer Busbucht auf dem früheren Gelände des Posthotels. In diesem Bereich soll die Straße aufgeweitet und durch eine Linksabbiegespur Richtung Wiesweiher werden.

Die Stadt Pegnitz will außerdem den Kanal komplett beziehungsweise in Teilen sanieren. Ein Teil der Arbeiten kann mit dem sogenannten Inliner-Verfahren erledigt werden, bei dem besonderes Material an den Kanälen angebracht wird. Der andere Teil wird in offener Bauweise umgesetzt. Dabei werden überlastete Bereiche des Kanal ausgetauscht.

Sanierung der Parkflächen

Die Stadt übernimmt die Kosten für den Kanalbau, die Gehwege und die Sanierung der Parkflächen. Die Kosten, die für den Grunderwerb anfallen, teilen sich Stadt (48 Prozent) und Staatliches Bauamt (52 Prozent). Dieser Kauf — er wurde noch nicht vollständig getätigt — wird nötig, um Fahrbahn und Gehsteig zu verbreitern.

Matthias Kraft vom beauftragten Ingenieurbüro erklärte im Stadtrat, dass das Vorhaben in mehreren Bauabschnitten verlaufen wird, damit Umleitungen händelbar sind. Die Ausschreibungen für die Maßnahme laufen derzeit, die Gewerke können "demnächst" vergeben werden. Bis Oktober soll alles fertig sein. Bürgermeister Uwe Raab (SPD) hofft, dass die Bauarbeiten mit den Sommerferien enden. Während der Ferien soll die B 2 im zu sanierenden Bereich voll gesperrt werden. In bestimmen Bauabschnitten sei aber eine Teilsperre ebenfalls möglich. Dass es während der Bauphase zu Einschränkungen kommen kann, sei den Bürgern mitgeteilt worden. Mit der Umsetzung komme die Stadt ihrer infrastrukturellen Daseinsvorsorge nach und gehe auf Beschwerden von Bürgern ein, die den lauten Straßenbelag kritisiert hatten. Denn die Ortsdurchfahrt wird in dem zu sanierenden Bereich mit einem lärmreduzierenden Belag ausgestattet.

Die beiden gegenüberliegenden Gehwege an der Kreuzung Schmiedpeunt/B 2 sollen abgesenkt werden. Die Kanten vor der Marienkirche sollen erneuert werden. © Stadt Pegnitz



Ob der Faust-Verein über die geplanten Straßensperrungen informiert ist, wollte Kilian Dettenhöfer (Junge Liste) wissen. Immerhin sei der Parkplatz am Wiesweiher für den Shuttle-Dienst angepeilt. Raab: Über die Baumaßnahmen sei der Verein schon informiert; über die Sperrungen noch nicht.

"Wie werden die Fahrer eigentlich umgeleitet, wenn zur Zeit der Baumaßnahme die Autobahn gesperrt werden muss?", fragte Rainer Dippe (CSU). Andreas Singer vom Planungsbüro erklärte, dass daran gedacht sei. Und Bauamtsleiter Manfred Kohl erklärte, dass die Umleitung weiträumig über die benachbarte Oberpfalz erfolgen werde. Das sei bereits angemeldet und werde bei einem Treffen nächste Woche noch einmal besprochen. Er versicherte jedoch, dass auf der Ausweichstrecke keine Baumaßnahmen vorgesehen sind.

Thomas Schmidt (FWG) kritisierte zudem, dass bei der Begehung mit Straßenbauamt, Stadt und Seniorenbeirat die Fraktionen nicht eingeladen waren: "So hätten wir vor Ort schon viele Fragen klären können, die heute aufgetaucht sind."

KERSTIN GOETZKE