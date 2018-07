Bunter Strauß an Musikstücken in Auerbach

AUERBACH - Viele Interessierte lockte die Sommerserenade des MGV 1884 ins Foyer der Helmut-Ott-Halle. Unter der bewährten Leitung von Markus Weber brachten der gemischte Chor und der MGV-Männerchor einen bunten Strauß von Liedern zu Gehör.

Die Sopranistin Sandra Weber überzeugte das Publikum mit einem Schubert-Lied und Leonard Cohens „Hallelujah“. © Foto: Karl Schwemmer



Die bunte Abwechslung von Versen und Melodien an diesem Abend eröffnete der gemischte Chor mit dem Lied "Ein bunter Strauß". Der MGV-Vorsitzende Hans Steger entbot den offiziellen Vertretern von Stadt, Kirche, Sängerbund und Sponsoren seinen Willkommensgruß.

Frenetischen Beifall ernteten die Chöre bei ihren Auftritten in der Helmut-Ott-Halle. Zum Schluss des Konzertabends gab es lautstarke Zugabe-Rufe. © Foto: Karl Schwemmer



Ehrenchorleiter Rudolf Weber als Sprecher führte mit Amüsantem, Wissenswertem und Informationen zu den Liedern und Komponisten durch das Konzert. Diese waren zu den Teilüberschriften "Die Musik!", "Traditionelles — alt und neu" sowie "Vergängliches" gegliedert.

Lied von Schubert

Mehrmals am Abend stellten die Chöre Traditionelles im alten und neuen Gewand ihres Arrangements gegenüber wie etwa beim Schubert-Lied "Der Lindenbaum" im Chorsatz von Silcher und von Swider. Oder bei "Viva la musica" im Satz von Praetorius und Eröd.

Moderator Weber gewährte Einblicke in die Textfassung oder die Entwicklungen der Lieder im Laufe der Zeit. Er wies daneben bei "Muss i denn zum Städtele hinaus" aus dem schwäbischen Sprachraum auch auf die bekannte englische Version von Elvis Presley hin.

Das Konzert gab auch Sandra Weber mit ihrer bekannten Sopranstimme die Möglichkeit zu zwei Soloauftritten, bei denen sie die Verse "Des Baches Wiegenlied" aus Wilhelm Müllers "Winterreise" — vertont von Franz Schubert — und Leonard Cohens "Hallelujah" zu Gehör brachte. Am Klavier wurde sie dazu vom Ehemann und musikalischen Leiter der Sommerserenade, Markus Weber, begleitet.

Premiere für Karl Maier

Ans Klavier setzte sich aber auch erstmals Karl Maier, allen als Musiker in der Bütt bekannt. Er begleitete Maierhofers Chorjodler "I swing heut für di" und Claptons Reminiszenz an seinen verstorbenen Sohn "Tears in heaven".

Dieses Lied wurde schließlich auch nach frenetischem Beifall und lautstarken Forderungen nach einer Zugabe am Ende ein zweites Mal zu Gehör gebracht.

KARL SCHWEMMER