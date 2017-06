Buntes Treiben beim Mittelaltermarkt auf Burg Rabenstein

AHORNTAL - Insgesamt 25 mittelalterliche Lagergruppen aus allen Epochen sowie 37 Händler und elf Handwerker sind noch bis Sonntag beim Mittelaltermarkt auf Burg Rabenstein im Ahorntal zu bewundern.

Auch die Gruppe „Arcium Domini“ aus Lichtenfels nimmt am Mittelaltermarkt teil. Thomas Waiblinger (hinten links) stammt aus Auerbach. Foto: Thomas Weichert



Eine der Gruppen, die schon jahrelang mitmacht, ist der eingetragene Verein "Arcium Domini" mit Sitz in Lichtenfels. Die Mitglieder dieses mittelalterlichen Freundeskreises kommen aus dem gesamten fränkischen Raum und darüber hinaus. Vize-Vorsitzender ist Thomas Waiblinger aus Auerbach.

Seine Vorfahren waren Schwaben und stammten aus Waiblingen. Laut Waiblinger stellt sein Verein einen mittelalterlichen Zug mit Rittern und Kaufleuten dar, die sich im 13. Jahrhundert auf dem Weg von Bamberg in die Kaiserpfalz nach Forchheim befinden, um dort dann an einem Turnier teilzunehmen.

Die Händler schlossen sich im Hochmittelalter den Ritterzügen an um Schutz zu genießen, so Waiblinger, der betont, dass man so authentisch wie nur möglich wirken will. Sowohl von der Ausrüstung als auch vom Lagerleben her. "Gewandete Tagesgäste sind uns jederzeit herzlich willkommen", so Waiblinger.

Das Lagerleben vor Burg Rabenstein findet er toll: "Da wird die Kameradschaft gefördert, man lernt viele neue Leute kennen und die Geselligkeit ist prima." Das finden auch Basti, Max und Anja. Sie sehen zwar furchterregend aus in ihren "Kostümen", im Gespräch mit den NN stellt sich aber heraus, dass sie in ihrer Freizeit "Roleplayer" sind, die Fantasiespiele spielen.

"Superschöner" Markt

Bürgerlich heißen die drei Bastian Aumüller, Max Walesch und Anja Eckert und kommen aus der Nähe von Nürnberg. Den Markt auf Rabenstein finden sie "superschön" und es sei cool, wenn man durch die Lager gehe und alles so original dargestellt sei. Einen der Stände betreibt die "Käsmaus" von der "Königlichen Hofkäserei von Stinkeberg".

Im realen Leben heißt sie Denise Smalla und kommt aus Villach. Schon seit acht Jahren sind sie und ihr Käseteam zu Gast auf Burg Rabenstein.

Während der Gaukler Oskar auf der Turnierwiese die Leute unterhält oder die mittelalterliche Musikgruppe "Viesematente" auf der Bühne für Klänge vergangener Zeiten sorgt, drechselt Georg Graf aus Nabburg in seinem Stand. "Es passt alles." Gleich daneben webt Brettchenweberin Isolde Nürbauer aus Waldsassen farbenfrohe Gürtel. "Ich bin jetzt schon zum sechsten Mal hier, immer begeistert und die Vorfreude ist schon groß", sagt sie.

"Lavabrum Luxurium" ist ein mittelalterliches Badehaus, in dem man ganz luxuriös warm duschen kann. Rufus von Rabenberg aus Hof hat ein blaues Zelt und ein blaues Gewand. Am Ende findet er sogar sein Burgfräulein. Eben falls in ganz blau.

