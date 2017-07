Buntes Treiben in der gesamten Innenstadt

Pegnitzer Marktplatzfest geht am Wochenende von Freitag bis Sonntag mit viel Musik über die Bühnen - vor 26 Minuten

PEGNITZ - Das Marktplatzfest findet auch in diesem Jahr am dritten Wochenende im Juli, von diesem Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Juli, statt. Das Fest startet am Freitag mit den Bands "EOX", "Kohl and the Gang" und "Ragin`Diarrhea", die mit eigenen Texten und eigener Musik zwischen Rock, Punk und Ska für beste Unterhaltung am Kirchplatz sorgen sollen. Zeitgleich spielen in der Rosengasse "JAM unplugged", die mit Akustiksound das Publikum fangen wollen.

Beim Pegnitzer Marktplatzfest spielen an diesem Wochenende wieder diverse Musikgruppen auf. Und auch kulinarisch kann man es sich gut gehen lassen. © Foto: Michael Müller



Zwei Bars, zwei Schankwagen, thailändisches Essen, griechische Spezialitäten, Pommes, Bratwürste und Steak stehen für die Besucher bereit. Von 18 Uhr bis 1 Uhr erwartet sie alles andere als Langeweile.

Zusätzlich findet am Freitag rund um den "Schlappenwirt" der inzwischen 14. Schlappenabend statt, mit dem die Städtefreundschaft zwischen Pegnitz und Hof untermauert wird. Zu Original Hofer Schlappenbier unterhalten ab 19 Uhr die "Fregga". Bei schönem Wetter wird zudem die Musikkapelle Stadt Creußen ein Ständchen bieten. Den Höhepunkt bildet nach Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk von Willi Adamczyk.

Am Samstag geht das Marktplatzfest dann richtig in die Vollen: Am Kirchplatz, in der Rosengasse, auf dem Marktplatz und dem Schweinemarkt werden die Bühnen bespielt. Ab 17 Uhr spielt auf der größten Bühne des Festes, am Marktplatz, die "Büchenbacher Blasmusik" gefolgt von der Band "Die Stieflziacha", die ab 20 Uhr für echte Gaudi sorgen.

Wer es etwas ruhiger haben möchte, dem kann man die Rosengasse oder den Schweinemarkt empfehlen. In der Rosengasse spielt die Covergruppe "Continental Breakfast" stimmungsvolle Balladen und klassische Rocksongs von den Eagles bis zu Chaka Khan. Am Schweinemarkt servieren "medium rare" sanfte Songs aus der Rock- und Popgeschichte zum Träumen, Mitsingen und Spaß haben.

Unbedingt hörenswert. Als DJs legen Mainwelle-Moderator Bernd Rasser und Brucki auf dem Kirchplatz auf und garantieren Partystimmung bis spät in die Nacht bei der Mainwelleparty. Das Angebot für Essen und Trinken wird um Antipasti -Teller, belegte Baguettes, indisches und italienisches Essen ergänzt.

Der Sonntag startet besinnlich mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Im Anschluss gibt der Posaunenchor Pegnitz ein Konzert anlässlich seines 70-jährigen Bestehens. Anschließend kann zur Musik der "Zünftigen" beim Weißwurstfrühschoppen am Marktplatz der Hunger gestillt werden. Um 14 Uhr startet der Tag der Vereine: Zwölf Vereine bieten zahlreiche Attraktionen zum Anschauen, Ausprobieren und Mitmachen. Ein Blick von der Drehleiter der Feuerwehr über Pegnitz, mit dem Eishockeyschläger einen echten Torwart bezwingen und verschiedene Tänze der Stadtgarde auf der Bühne anschauen, sind nur ein Teil der vielen Angebote an diesem Tag.

