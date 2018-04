Bürger gestalten Dorfplatz in Zogenreuth selbst neu

In Zogenreuth wurde ein neuer Standort für Maibaum von freiwilligen Helfern geschaffen - vor 1 Stunde

ZOGENREUTH - "Nicht nur von der Stadt fordern, sondern auch selbst etwas dafür tun" ist die Auffassung von Ortssprecher Wolfgang Wiesent. Der Degelsdorfer hat am Samstag eine Gemeinschaftsaktion zur schnellen Realisierung des neuen Dorfplatzes in Zogenreuth initiiert.

Das örtliche Erdbauunternehmen Gradl und die Dorfgemeinschaft halfen zusammen, um den neuen Dorfplatz zu realisieren. © Brigitte Grüner



Das örtliche Erdbauunternehmen Gradl und die Dorfgemeinschaft halfen zusammen, um den neuen Dorfplatz zu realisieren. Foto: Brigitte Grüner



Dass die Stadt einige Veränderungen in Zogenreuth plant, ist schon seit Frühjahr 2016 bekannt. Die erste Maßnahme – die Neugestaltung der Bushaltestelle – ist bereits im Herbst vorigen Jahres durch den Bauhof erledigt worden. Eine Gabionenwand, eine Sitzbank und ein neues gläsernes Wartehäuschen wurden damals aufgestellt.

Als zweite Maßnahme wurde die Realisierung eines Dorfplatzes zugesagt. Voraussichtlich im Jahr 2019 soll der in Frage kommende Platz gepflastert und ansprechend gestaltet werden, erklärt Wolfgang Wiesent.

Für die Dorfgemeinschaft stellte sich allerdings in diesem Zusammenhang die Frage, wo der Maibaum aufgestellt werden soll. Am alten Standort ist dies wegen des gläsernen Bushäuschens nicht mehr möglich.

Der Ortssprecher machte deshalb schon vor rund vier Wochen mobil und lud die Dorfgemeinschaft für den 21. April zum künftigen Dorfplatz ein.

Dort wurde in Eigenleistung eine Scheune abgebrochen. Diese gehörte Ludwig Schmidt und diente früher als Dreschhalle für das ganze Dorf. Zuletzt waren Maschinen von mehreren Landwirten darin untergebracht. Diese wurden im Vorfeld der Abbruchaktion an einen neuen Standplatz gebracht.

Innerhalb von vier Stunden verschwand am Samstagvormittag die Scheune. Ein Bagger des örtlichen Bauunternehmens Gradl und einige fleißige Bürger sorgten für den reibungslosen Ablauf.

Alte Balken demontiert

"Der Abbruch in Eigenleistung hat der Stadt einiges an Geld erspart", meint Wiesent. Etwa 20 Helfer waren gekommen, weitere Bürger interessierten sich als Zaungäste für die Maßnahme. Mit Mineralbeton wurde der frei gewordene Platz dann neu "verlegt". Die Holzbalken, die im Zuge der Arbeiten demontiert wurden, dienen als Heizmaterial für einige Zogenreuther. Ortssprecher Wiesent hat die Aktion bereits vor rund vier Wochen festgelegt und mit der Stadt und dem Bauhof abgesprochen. Per Flyer, Anrufe oder soziale Medien wurden alle Bürger aus Zogenreuth zum Arbeitseinsatz eingeladen. Die Idee der Eigenleistung sei schon früher im Stadtrat angesprochen und sehr positiv aufgenommen worden.

Die rund 20 anwesenden Helfer legten sich bei der Arbeit mächtig ins Zeug. Bis Mittag war der neue Dorfplatz, der nächstes Jahr auf Kosten der Stadt gepflastert wird, bereits benutzbar. Der Festplatz wird erstmals am 1. Mai für das Aufstellen eines Maibaums und das obligatorische "Maibaumfest" der Dorfgemeinschaft benötigt.

BRIGITTE GRÜNER