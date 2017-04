Bürgerbüro soll in Pegnitz älteren Menschen helfen

Seniorenbeirat der Stadt möchte damit Hilfe leisten — Stadtrat muss über Umsetzung des Projekts entscheiden - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Seniorenbeirat plant ein Bürgerbüro, das vor allem den Senioren eine große Hilfe sein soll. Nun soll der Stadtrat entscheiden, ob das Projekt umsetzbar ist.

Im Einwohnermeldeamt im Alten Rathaus gibt nach Ansicht von Karlheinz Leitgeb viele Broschüren, die den Senioren aber nicht so richtig helfen. Deshalb setzt sich der Seniorenbeirat für direkte Hilfe ein. © Michael Grüner



Im Einwohnermeldeamt im Alten Rathaus gibt nach Ansicht von Karlheinz Leitgeb viele Broschüren, die den Senioren aber nicht so richtig helfen. Deshalb setzt sich der Seniorenbeirat für direkte Hilfe ein. Foto: Michael Grüner



Die Grundidee des Seniorenbeirats war ursprünglich, ein reines Seniorenbüro zu gestalten. Das wurde jedoch verworfen und man begann sich Gedanken über ein Bürgerbüro zu machen. Dieses soll vor allem dafür sorgen, dass die Senioren besser an Angebote herankommen, die eine Stelle koordiniert. Das Einwohnermeldeamt in Pegnitz hilft zwar zum Beispiel bei Rentenanträgen, aber für Senioren relevante Themen können dort nicht richtig organisiert werden.

In dem geplanten Bürgerbüro soll ein Seniorenbeauftragter beschäftigt werden, der weiterhelfen kann. Er soll Fragen beantworten oder Termine mit den entsprechenden Ansprechpartnern organisieren. "Oft ist es so, dass in einer Lebenspartnerschaft sich nur einer um die bürokratischen Dinge kümmert. Wenn dieser stirbt, hat der zurückbleibende Partner starke Schwierigkeiten", sagt Karlheinz Leitgeb, Sprecher des Seniorenbeirats.

Das Bürgerbüro könne in solchen Fällen helfen. Es sei wichtig, einen Ansprechpartner direkt in der Stadt zu haben, bei dem man auch eine erste Hilfe bekommen kann, so Leitgeb. Viele Broschüren, die im Einwohnermeldeamt ausliegen, helfen den Senioren nicht richtig; daher sei der größte Wunsch, direkte Hilfe zu bekommen.

Ein Thema, welches das Bürgerbüro übernehmen könnte, wäre die Wohnraumberatung. "In Bayreuth gibt es jemanden. Aber der Landkreis versucht Ehrenamtliche zu finden." Das Büro selbst müsste diese Aufgaben nicht übernehmen, sollte aber Wohnraumberater vermitteln können und den Termin ausmachen.

"Nicht geschulte Personen übersehen viele Dinge im Haus, die im Alter geändert werden sollten", so Leitgeb. Man erkenne erst die Schwierigkeiten, die im Alter auftreten, wenn man sich mit den Senioren identifizieren könne.

Auch das Angebot von Leih-Großeltern könnte mit dem Büro für Senioren verwirklicht werden. "Ich habe schon eine Anfrage dafür bekommen. Es gibt sicher einige, die an so einem Angebot Interesse hätten." Wie viele davon profitieren würden, kann man erst sagen, wenn das Projekt anläuft. "In anderen Städten ist die Nachfrage nach Leih-Großeltern da. Wir werden sehen, ob Pegnitz vom Kopf her soweit ist", meint Leitgeb.

Liste mit Namen

Ein Bügerbüro könnte laut Leitgeb eine Nachbarschaftshilfe auch besser koordinieren. In Dörfern sei das alles noch etwas einfacher, da man sich untereinander noch besser kenne als in der Stadt. Im Büro könnte man eine Liste mit Namen hinterlegen oder an einem schwarzen Brett aushängen.

"Viele Anfragen lassen sich durch Ehrenamtliche nicht stemmen und so sollte die Vermittlung und Organisation durch die Stadt erfolgen", sagt Leitgeb.

Inwieweit der Wunsch nach einem Bürgerbüro mit Seniorenbeauftragten umgesetzt werden kann, entscheidet nun der Stadtrat im Rahmen von Isek. Auch der Zeitraum der Umsetzung ist noch unklar.

Andere Projekte des Seniorenbeirats, wie ein seniorengerechter Wanderweg um Pegnitz, rücken derzeit in den Hintergrund, da die Kosten für das Bürgerbüro wahrscheinlich höher sein werden.

ANNIKA ENDRES