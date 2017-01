Bürgermeister gönnt Pegnitzer Wehr "Verschnaufpause"

PEGNITZ - Drei Neuzugänge in der nun 15 Mitglieder starken Jugendfeuerwehr, ein aktives Vereinsleben und Ehrungen langjährig Aktiver bestimmten die Hauptversammlung der Pegnitzer Floriansjünger.

Kreisbrandinspektor Stefan Steger (von li.) mit Jubilar Markus Albersdorfer (für 25 Jahre), Bürgermeister Uwe Raab, Jubilar Werner Assmann (25), Kommandant Roland Zahn und dem stellvertretenden Kommandanten Timo Pohl. © Foto: Gisela Leinberger



Im Schulungsraum des Gerätehauses waren fast alle Plätze besetzt, als Vorsitzender Helmut Graf einen Rückblick auf ein „aufregendes und spannendes Jahr“ warf und in die Zukunft blickte. Auch Neuigkeiten aus dem Kreis gab es: Kreisbrandinspektor (KBI) Stefan Steger stellte Marco Meyer als neuen Kreisbrandmeister (KBM) vor, der am 1. Februar 2017 sein Amt antreten wird.

Graf berichtete ausführlich von der 150-Jahrfeier im Juni 2016, ein für die Pegnitzer Wehr besonderes und „im Großen und Ganzen“ zufriedenstellendes Ereignis. Der Vorsitzende ließ die dreitägigen Feierlichkeiten nochmal Revue passieren, die für Jugend, Allgemeinheit und auch die geladenen Feuerwehren ein abwechslungsreiches Programm geboten haben.

Anschauliche Dokumentation

Selbst die Absage des Festumzugs aufgrund eines Wolkenbruchs hatte wie berichtet die Feststimmung im Gerätehaus nicht trüben können. Zwei Ausstellungen sowie eine aufwändige Festschrift dokumentieren seitdem anschaulich die Geschichte und Entwicklung der Pegnitzer Floriansjünger.

Vom Besuch des Patenbootes mit einer Übernachtung im Gerätehaus über das traditionelle Saukopfessen bis hin zur Altkleider- und Altpapiersammlung und der Beteiligung am Marktplatzfest ließ der Vorsitzende das Feuerwehrjahr 2016 noch mal vorüberziehen. Er informierte ferner über einen Jahresüberschuss des derzeit 342 Mitglieder starken Vereins, zu dem vor allem die zuletzt genannten Aktivitäten beigetragen hätten. Eine besondere Freude bereitete Graf, drei Neuzugänge in die Jugendwehr aufzunehmen, die er mit Handschlag begrüßte: Fabian Friedel (13), Simon Fleischer (12) und Antoine Graf (12).

Nach der Brotzeitpause legte Kommandant Roland Zahn seinen Jahresbericht vor und Atemschutzgerätewart Stephan Fleischer zog Bilanz über die Aktivitäten der 21 Atemschutzgeräteträger. Bei 13 Atemschutzeinsätzen im ehemaligen PEP, beim Discounter Lidl, in Privathaushalten und auf der Autobahn wurden die Einsatztrupps aktiv. Trainiert wurde bei 21 Atemschutzübungen, unter anderem im Gerätehaus und im Keller des CabrioSol. Insgesamt hatten die Feuerwehrler im vergangenen Jahr bei Übungen und Einsätzen 565 Atemluftflaschen verbraucht.

Jugendwart Thomas Luttenberger gab einen Einblick ins Vereinsleben der Jugendfeuerwehr mit ihren 15 Mitgliedern. Geselliges wie Grillabend, Bowlingspielen und Zeltlager standen für die elf Jungen und vier Mädchen ebenso auf dem Programm wie der Wissenstest im November. Für 2017 kündigte Luttenberger die Teilnahme am Leistungsmarsch in Plech an, das Jugendfeuerwehrzeltlager in Unterlind und den Aktionstag zur Nachwuchswerbung.

Der Vorstand beförderte indes Franz Korzendorfer vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann und übernahm damit den 18-Jährigen in die aktive Wehr. Stefan Baier wurde für 20 Jahre, Norbert Kühnemann und Michael Schindler für 30 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit gewürdigt. Bürgermeister Uwe Raab und Kreisbrandinspektor Stefan Steger überreichten zudem für 25-jährige Feuerwehrengagement Markus Albersdorfer und Werner Assmann Urkunden und Abzeichen. Der gebürtige Kirchenthumbacher Albersdorfer ist seit 1991 bei der Wehr und engagiert sich seit 2011 in Pegnitz, Assmann kam aus Gefrees zu den Pegnitzer Floriansjüngern.

Jeden dritten Tag im Einsatz

Der Bürgermeister bedankte sich bei den Feuerwehrlern für ihr ehrenamtliches Engagement und stellte mit einem Rückgang auf 127 Einsätze 2016 „eine willkommene Verschnaufpause“ fest. „Im Schnitt ist die Wehr jeden dritten Tag ausgerückt, 2015 war es noch jeder zweite Tag“. Insgesamt steuerte die Stadt im vergangenen Jahr 20 600 Euro für Ausrüstung und Geräte bei; Unterhalts- und Instandhaltungskosten schlugen mit 56 000 Euro zu Buche.

Abschließend lud der Bürgermeister zum Stadtfeuerwehrtag und 110-jährigen Jubiläum der Wehr Willenreuth vom 9. bis 11. Juni. Über ein weiteres Jubiläum informierte Vorstand Thomas Kormann von der Partnerwehr Auerbach. Vom 19. bis 21. Mai finden dort die 150-Jahresfeierlichkeiten statt, zu der auch die Pegnitzer Feuerwehr erwartet wird.

GISELA LEINBERGER