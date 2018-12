Bürgerpreis an Markus Popp

Auerbacher BRK-Leiter von Sparkasse ausgezeichnet - vor 2 Stunden

AUERBACH/NEUSTADT - Der Auerbacher Markus Popp ist in diesem Jahr einer von sieben Trägern des Bürgerpreises der Vereinigten Sparkassen.

Wurde mit dem Bürgerpreis geehrt: Markus Popp. © Brigitte Grüner



Wurde mit dem Bürgerpreis geehrt: Markus Popp. Foto: Brigitte Grüner



Zum neunten Mal prämierte das Geldinstitut ehrenamtliches Engagement in der Region. Insgesamt sieben Preisträger wurden mit dem Bürgerpreis 2018 geehrt. Mit dem "Sozialen Förderpreis" im Jahr 2010 sowie dem Bürgerpreis in den Jahren 2011 bis 2017 konnten laut Sparkasse bedeutende Einrichtungen und Menschen ausgezeichnet werden. So haben die Vereinigten Sparkassen Eschenbach-Neustadt-Vohenstrauß in den vergangenen Jahren bereits mehr als 50 000 Euro an Preisgeldern an ehrenamtlich Tätige für deren Projekte beziehungsweise deren freiwilliges Engagement überreicht.

Bewusstsein stärken

"Wir möchten das Bewusstsein für ein Miteinander in der Gesellschaft stärken. Ehrenamtliche und soziale Projekte brauchen finanzielle Unterstützung und verdienen Anerkennung", begründet Vorstandsvorsitzender Josef Pflaum die erneute Auslobung des Bürgerpreises. Die Sparkasse sieht in der Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Lebensqualität in der Region.

Menschen, die ein bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement in einem gemeinnützigen Projekt, einer Initiative oder einer Einrichtung ausüben, konnten sich selbst bewerben oder für den Bürgerpreis 2018 vorgeschlagen werden.

Einer der sieben Preisträger stammt in diesem Jahr aus Auerbach. Markus Popp setzt sich seit sieben Jahren als ehrenamtlicher Bereitschaftsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Auerbach im Rettungsdienst ein. Popp koordiniert die Einsatzkräfte und Sanitätsdienste, bringt sich in der Jugendarbeit ein und war unzählige Male bei der Besetzung der Hintergrundeinsätze involviert, heißt es in der Laudatio.

Betreuer der Wallfahrer

Er sei immer da, wenn er gebraucht wird, selbst an seinem Geburtstag. Er unterstützt federführend die Einführung der sogenannten Notfalldose. Seit 27 Jahren begleitet und betreut Popp zudem die "Altöttinger Wallfahrer" ehrenamtlich. Er ist zweiter Vorsitzender des Fördervereins Sankt Johannes-Klinik und der Rettungswache Auerbach.

26 Bewerbungen

Die Preisträger sind durch die Jury, bestehend aus dem Vorstand der Vereinigten Sparkassen Eschenbach und dem Verwaltungsratsvorsitzenden und Neustädter Landrat, Andreas Meier, aus 26 Bewerbungen benannt worden.

Der Sparkassen-Bürgerpreis 2018 ist ursprünglich mit 6000 Euro dotiert. Der Vorstand der Sparkasse hat den Betrag um weitere 300 Euro auf insgesamt 6300 Euro aufgestockt. Der Gesamtbetrag wird auf die sieben Gewinner aufgeteilt. Somit erhalten diese jeweils 900 Euro. Die Summe fließt ausschließlich der vom jeweiligen Preisträger repräsentierten Einrichtung zu.

nn