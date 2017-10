Bürgerspital: "Hilfe, hinter mir brennt es"

Auerbacher Feuerwehren holen bei Übung zehn Personen aus Gebäude - vor 20 Minuten

AUERBACH - "Hilfe, hinter mir brennt es, ich komme hier nicht raus": Das ist der einzige Satz, den zu rufen die sechs Unfallstatisten des Jugendrotkreuzes und der Feuerwehrjugend vom Kommandanten der Feuerwehr Auerbach, Sven Zocher, rund eine halbe Stunde vor der Gemeinschaftsübung am zurzeit leeren Bürgerspital beauftragt wurden. Die Auerbacher Wehren übten dort am Samstagnachmittag mit rund 80 Rettungskräften vor allem die Personenrettung.

Atemschutzträger sind die ersten, die ins Gebäude gehen und sich dort auf die Suche nach Personen machen. Foto: Klaus Trenz



Das Szenario, das sich Zocher ausgedacht hatte, kannten die Einsatzkräfte im Vorfeld nicht. Der Einsatzleiter und zweite Kommandant der Feuerwehr Auerbach, Michael Schmidt auch nicht. Vor allem wusste er nicht, wie viele Menschen sich im "brennenden" Spital befinden. Schließlich muss Zocher auch im Ernstfall schnell handeln, koordinieren, alles im Überblick behalten und die richtigen Entscheidungen treffen.

Es dauerte nicht lange, bis nach Zochers Alarmierung die Feuerwehr Auerbach am "Brandort" war. Die Lage: Ein "Kaffeekränzchen" hat einen Brand im zweiten Obergeschoss des Bürgerspitals bemerkt. Vier Personen – in diesem Fall Puppen – müssen rausgeholt werden. Ein Fall für die Atemschutzträger, die schnell im Haus sind, eine Schlauchleitung legen und sich auf Personensuche machen.

Weitere "Opfer" tauchen auf

Der Atemschutz aus Michelfeld trifft ein, dringt in das Spital von der rückwärtigen Seite her zu den Vermissten vor. Die Ortsfeuerwehren sind auch schon da, legen Schlauchleitungen und postieren die Drehleiter. Das Rote Kreuz Auerbach steht bereit, um "Verletzte" zu übernehmen und zur bereits eingerichteten Sammelstelle zu bringen. Es werden zwei weitere Vermisste im ersten Obergeschoss gemeldet, während das vermeintliche Feuer auf den Dachstuhl übergreift. Dann wird gemeldet, dass weiteren vier Personen im Erdgeschoss der Fluchtweg versperrt sei. Sie werden über die Fenster mit Steckleitern in Sicherheit gebracht.

Zocher setzte noch einen drauf: 2000 Liter Löschwasser pro Minute standen durchs Anzapfen der Hydranten schnell zur Verfügung bei der "Trockenübung", denn wirklich gespritzt wurde nicht. 3200 Liter wollte Zocher aber haben, was durch das Legen von vier Schlauchleitungen aus Richtung Stadtweiher und Josefsiedlung schnell bewerkstelligt wurde.

Manchmal geht es relativ einfach: Personenrettung aus dem Erdgeschoss mittels Steckleiter und Fenster. Foto: Klaus Trenz



Am Ende sind es zehn Personen, die die Feuerwehren in rund einer halben Stunde aus dem Bürgerspital herausholen. Niemand ist übersehen worden. Und so hat Zocher in der Nachbesprechung auch nichts auszusetzen am Vorgehen seiner Männer. Zeitlich sei man "nicht so schlecht" gewesen. Im Ernstfall hätte er noch mehr Atemschutz nachalarmiert, erklärte Schmidt, als eine Erkenntnis aus der Übung. Denn sonst wären zu wenige Träger da gewesen.

Eine weitere Erkenntnis: Die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Feuerwehren und dem Rettungsdienst funktioniert. Das tut sie aber nur, wenn auch kommuniziert wird, wie Rot-Kreuz-Bereitschaftsleiter Markus Popp deutlich herausstellte. Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) sprach am Ende von einer "beeindruckenden" Übung der Auerbacher Feuerwehren.

KLAUS TRENZ