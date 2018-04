Bus bringt Pegnitzer zum Kneipenfestival Troschenreuth

TROSCHENREUTH - Wenn am 28. April um 20.30 Uhr die ersten Akkorde erklingen, hat das Publikum beim achten Kneipenfestival die Wahl zwischen fünf verschiedenen Bands und Stilrichtungen. Für die Feiernden fährt ein Bus-Shuttle, auch aus Pegnitz.

Die Bursting Pipes bedienen beim Troschenreuther Kneipenfestival das komplette Rock‘n‘Roll-Genre. © Bursting Pipes



Dreistimmiger Gesang, zweistimmig Gitarre und einstimmig Gschmarrie – darauf dürfen sich die Gäste im Schützenheim freuen. Dort lässt der Verein Unser Troschenreuth, der das Festival organisiert, die Band Horsehead auftreten. Optisch und musikalisch verstärkt durch Verena haben sich die Exil-Troschenreuther Franz und Daniel nach fünfjähriger Bühnenpause wieder gefunden, um das zu machen, was sie am besten können: erzählen.

Mit breit gefächertem Akustik-Repertoire werden sie dem Publikum den ein oder anderen Aha-Effekt entlocken und zum Mitsingen einladen. Ein musikalischer Leckerbissen, wie viele langjährige Fans meinen.

Bursting Pipes präsentieren in klassischer Rockbandbesetzung Musik, die sofort in die Beine geht. Steht man auf Die Ärzte, Die toten Hosen oder Sportfreunde Stiller? Mag man Bruce Springsteen, Kings of Leon oder Volbeat? Oder sind einem die Foo Fighters und Green Day lieber? Bursting Pipes bedienen das komplette Rock ’n’Roll-Genre mit ausgewählten Klassikern. Dabei verzichten sie im Gasthaus Zum Roten Ochsen auf technischen Firlefanz nach dem Motto "Purer Rock – 100 Prozent live".

Musik ist Leben und Liebe

Zwei Stimmen, eine Gitarre, eine geballte Ladung an Kraft und Gefühl, die ihre Spuren hinterlässt: Wulli Wullschläger und Sonja Tonn lieben und leben Musik – und das fast täglich. Sie ist ihr Elixier. Ihr Programmtitel "Eine geballte Ladung an Power und Gefühl" beschreibt genau das, was die beiden ausmacht und was ganz deutlich zu spüren ist. Zu erleben sind die beiden im Sportheim.

Kiwi und die Seuchenvögel spielen deftigen, äußerst amüsanten internationalen Mundart-Folk. Von oberfränkisch bis unter die Gürtellinie geben die drei Musiker aus dem Raum Pegnitz alles, um auch dem letzten Zuhörer ein Lachen zu entlocken. Neben Gitarre, Bass und einer Prise Mundharmonika tragen letzten Endes vor allem ihr Erscheinungsbild, gepaart mit ihrer unaufdringlichen, aber dennoch fesselnden Art zu einem fulminant unterhaltsamen Musikerlebnis bei, sagen sie selbst von sich.

Die Band Horsehead tritt zum Troschenreuther Kneipenfestival im Schützenheim auf. Zwischen den Veranstaltungsorten pendelt ein Bus. © Foto: Horsehead



Im weiteren Verlauf des Abends erhalten die drei Unterstützung von der Gruppe The John Barleycorn Project. Satter, auf den Punkt gespielter Cover Rock aus den vergangenen Jahrzehnten sollte auch dem größten Tanzmuffel ein Zucken in der Hüfte bescheren.

Zusammenfassend kann man sagen: "Erst gibt’s Lachgas, danach gibt’s Vollgas!" im Gasthaus Schwarzes Roß. Nach 18 Jahren auf der Bühne sind Continental Breakfast präsent wie eh und je und bestechen durch charismatische Solostimmen und durch Gitarrenvirtuosität. Ergänzt werden diese Elemente durch vielfältige Percussion, einfallsreiche Akustik-Arrangements und viel mehrstimmigen Gesang. Die Formation ist ein außergewöhnlicher Höhepunkt unter den Coverbands. Hinzu kommt ein leidenschaftlicher Auftritt von Vollblutmusikern, die auf der Bühne im Feuerwehrhaus auch richtig Spaß verbreiten werden.

Start um 20.30 Uhr

Beginn des Troschenreuther Kneipenfestivals ist um 20.30 Uhr. Zwischen den einzelnen Orten pendelt wieder ein kostenloser Shuttlebus und aus Pegnitz startet um 20 Uhr ein Partybus.

Karten für das Kneipenfestival gibt es sowohl für sieben Euro im Vorverkauf bei Optik Stöckmann in Pegnitz und im Gasthaus Zum Roten Ochsen in Troschenreuth oder an der Abendkasse für acht Euro.