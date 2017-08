Bus-Inferno auf A9: Polizei präsentiert neue Details

HOF/MÜNCHBERG - Knapp viereinhalb Wochen nach dem schweren Busunglück auf der A9 mit 18 Toten stellen Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsergebnisse vor.

Die Scheiben zersprungen, das Dach abgebrannt: Von dem Bus blieb nur noch das Gerippe übrig. © NEWS5 / Fricke



Bei einer Pressekonferenz in Hof wollen sie am Mittwoch (10.00 Uhr) über ihre Erkenntnisse zur Unfallursache informieren. Am 3. Juli war ein Reisebus aus Löbau in Sachsen auf der Autobahn nahe Münchberg auf einen Anhänger eines Sattelzugs aufgefahren und komplett ausgebrannt. 18 Menschen – darunter der Busfahrer – starben, 30 wurden verletzt. Der Bus war auf dem Weg nach Italien.

Kurz nach dem Unglück hatten Staatsanwaltschaft und Polizei mitgeteilt, dass allein der gestorbene Busfahrer als möglicher Verursacher im Fokus der Fahnder stehe. Im Zuge der Ermittlungen hatte es auf dem Gelände des Busunternehmens auch eine Simulation mit einem baugleichen Bus gegeben. Sie habe ergeben, dass zwischen dem Aufprall des Busses auf den Anhänger und dem Vollbrand wohl weniger als zwei Minuten lagen, hatte das Unternehmen erläutert.

