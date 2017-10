Bushaltestelle am ehemaligen PPP ist bald fertig

PEGNITZ - Am Mittwochabend gab es in der Sitzung zahlreiche Anfragen der Stadträte. Unter anderen ging es um die neue Bushaltestelle am ehemaligen PPP-Gelände und um gefräßige Rehe auf dem Friedhof.

Die Bushaltestelle neben dem früheren Areal von Pflaums Posthotel soll zeitnah fertig werden, verspricht Bauamtsleiter Manfred Kohl. Inbetriebnahme wird voraussichtlich am 13. oder 20. November sein. © Foto: Klaus Trenz



Heike Lindner-Fiedler (CSU) erkundigte sich nach der Bushaltestelle am ehemaligen Posthotel-Areal. Laut Bürgermeister Uwe Raab (SPD) finden die abschließenden Arbeiten im November statt. Bauamtsleiter Manfred Kohl konkretisierte, dass die Bepflanzung der Grünflächen für die Woche ab 6. November angesetzt ist, die Bushaltestelle selbst soll entweder ab 13. oder am 20. November in Betrieb genommen werden. Was das Bushäuschen angeht, so habe man sich abstimmen wollen mit den Planungen für das Pflegezentrum auf dem früheren PPP-Gelände. "Vielleicht kann man da was kombinieren", so Kohl.

Kilian Dettenhöfer sprach die Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Leuchtmittel an. Manche Straßenzüge seien zum Teil mit den neuen Leuchtmitteln, teils aber auch noch mit den alten versehen. Zum Beispiel die Sankt-Martin-Straße in Troschenreuth. Laut Kohl läuft die Umstellung auf LEDs seit zwei Wochen, ist aber noch nicht abgeschlossen. "Ich gehe davon aus, dass der ganze Straßenzug umgestellt wird", sagte Kohl. CSU-Fraktionsvorsitzender Manfred Vetterl erinnerte daran, dass überlegt worden war, die Schulbusse an der Realschule wenden zu lassen, damit sie nicht mehr in der Stadionstraße stehen. "Das Thema ist mit der neuen Planung zur Skateanlage möglicherweise vorbei", so Vetterl. Uwe Raab erwiderte, dass er sich sachkundig machen müsse.

Wie berichtet, war im Februar ein Zwölf-Punkte-Plan mit Isek-Maßnahmen verabschiedet worden. Damals hatte der Stadtrat den Entschluss gefasst, dass die Verwaltung diese zwölf Punkte bis Herbst priorisieren solle. Wann die Reihenfolge vorgelegt werde, wollte Förster wissen. Laut Raab noch im Herbst. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff erklärte, dass er vermehrt auf die gefräßigen Rehe auf dem Friedhof angesprochen wurde, auch auf dem Weg zur Stadtratssitzung. Raab erwiderte, dass dieses Thema schon einmal vor einigen Jahren aktuell war. Irgendwann hätten sich die Rehe wieder verzogen. "Warum, wissen wir nicht."

Man veranstalte Treibjagden, habe die Zäune erhöht und kontrolliert, ob die Firmen, die in den Friedhof einfahren, die Tore wieder schließen, habe automatische Schließtore für die Besucher angebracht. "Irgendwann sind wir mit unserem Latein am Ende. Das tut uns genauso weh", so Raab. Man arbeite auf Hochtouren an einer Lösung. Heike Lindner-Fiedler (CSU) schlug vor, Wildkameras aufzustellen, um zu überprüfen, wo die Rehe in den Friedhof gelangen.

