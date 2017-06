Busse fahren andere Route wegen Wasserrohrbruch

BAYREUTH - Gegen 6:40 Uhr ist am Dienstagmorgen in der Friedrichstraße eine Wasserleitung gebrochen. Die Stadtwerke Bayreuth rechnen damit, dass der Schaden voraussichtlich bis 17 Uhr behoben sein wird. Auswirkungen hat der Wasserrohrbruch auch auf den Busverkehr.

Am Dienstagmorgen ist in der Friedrichstraße eine Wasserleitung gebrochen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Bayreuth sind vor Ort. Derzeit laufen die Tiefbauarbeiten. Ein Haus ist aktuell von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die betroffenen Anwohner können sich an einem Hydrant mit Wasser versorgen. Voraussichtlich gegen 17 Uhr wird die Reparatur abgeschlossen sein.



Aufgrund der Bauarbeiten ist die Friedrichstraße auf Höhe der Hausnummer 15 aktuell komplett gesperrt – die Umleitung ist für den Verkehr ausgeschildert. Auch auf den Busverkehr hat der Wasserrohrbruch Auswirkungen: Bis voraussichtlich 16. Juni können die Busse der Linie 314 die Haltestellen „Opernhaus“, „Sternplatz“, „Stadtkirche“ und „Stadthalle“ nicht mehr erreichen. Stattdessen fahren sie die Haltestellen „Hohenzollernring“ und „Wittelsbacherring“ an. Stadteinwärts entfallen auf den Linien 306, 310 und 315 die Haltestellen „Stadtkirche“ und „Sternplatz“.