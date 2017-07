Busunglück: Tote identifiziert - Zweiter Fahrer rettete Leben

Insassen des ausgebrannten Reisebusses werden an Familien überführt - vor 1 Stunde

MÜNCHBERG - Nach dem tragischen Busunglück auf der A9 bei Münchberg sind mittlerweile alle 18 Getöteten identifiziert. Dabei wäre die Zahl der Todesopfer ohne den Einsatz des zweiten Busfahrers vermutlich noch viel höher.

Es war früher Morgen des 3. Juli, als der Reisebus aus dem Landkreis Görlitz auf der A9 bei Münchberg auf den Anhänger eines Sattelzuges fuhr.

Bereits kurz nach dem Zusammenprall stand der mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzte Bus in Flammen, auch der Anhänger geriet unmittelbar danach in Brand. 18 Menschen kamen ums Leben. Die Identität aller ist nun geklärt.

Von den 30 Verletzten konnten bis zum Wochenende die meisten das Krankenhaus verlassen. Derzeit sind noch sechs Männer und Frauen in stationärer Behandlung. Vier von ihnen werden noch immer intensivmedizinisch betreut, befinden sich aber in stabilem Zustand.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der Einsatz des zweiten Fahrers, der zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß, zahlreichen Fahrgästen das Leben gerettet haben.

Der 43-Jährige öffnete nach dem Unglück geistesgegenwärtig die Türen und half zudem etlichen Fahrgästen aus dem Bus.

Einen halben Tag dauerte es, bis der völlig abgebrannte Reisebus, in dem 18 Menschen ums Leben kamen, letztlich von der A9 geschafft wurde. Am Montagabend hoben Einsatzkräfte das Gefährt mit einem Kran an.