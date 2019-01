Cabriosol bleibt ein Millionengrab

Betreibergesellschaft GMF meldet sogar weiteren Personalbedarf an - vor 19 Minuten

PEGNITZ - Konsolidierung sieht anders aus: Der Haushaltsentwurf von Kämmerer Wolfgang Hempfling braucht für dieses Jahr einen Zuschuss von weiteren 2,2 Millionen Euro an den Freizeitpark. Rund weitere 1,1 Millionen müssten eigentlich auch noch gedeckt werden, doch dieser Verlust scheint offenbar noch zu verschmerzen zu sein. Auf der anderen Seite steigen bei der Betreibergesellschaft die Personalkosten unter anderem wegen Mehreinstellungen.

Der Freizeitpark kostet der Stadt Pegnitz weiterhin eine Stange Geld. Rund 2,2 Millionen müssen heuer zugeschossen werden, um das Defizit auszugleichen, das in erster Linie das Cabriosol verursacht. © Ralf Münch



Der Freizeitpark kostet der Stadt Pegnitz weiterhin eine Stange Geld. Rund 2,2 Millionen müssen heuer zugeschossen werden, um das Defizit auszugleichen, das in erster Linie das Cabriosol verursacht. Foto: Ralf Münch



Wieder war es FWG-Stadtrat Hans Hümmer, der sich bei der Vorberatung des städtischen Haushalts kein Blatt vor den Mund nahm, während die Vertreter der anderen Fraktionen weitgehend schwiegen. Er fragte den Kämmerer, ob die finanziellen Überlegungen nach dem Saunabrand mit all seinen Folgen überhaupt noch realistisch seien. "Wenn nicht geöffnet ist, dann können doch auch keine Personalkosten steigen", monierte er das millionenschwere Defizit, das erneut im Haushalt aufschlägt . "Da muss ich doch Überstunden abfeiern." Und weiter an Hempfling und Bürgermeister Uwe Raab gerichtet: "Das kann kein System sein, einen Haushalt zu konsolidieren."

Abwicklung läuft

Kämmerer Hempfling erklärte Hümmer, dass die Verwaltung im Moment rein haushaltstechnisch so rechne, als hätte es den Saunabrand im Cabriosol gar nicht gegeben. Denn: Es gibt laut Kämmerer eine Betriebsunterbrechungsversicherung, bei der derzeit die Schadensabwicklung läuft. "Die genaue Höhe der Erstattung und für welchen Zeitraum ist noch nicht bekannt", gibt der Kämmerer allerdings im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Freizeitpark zu. Hümmer verstand nach wie vor nicht, dass die Personalkosten im Bad um 20 bis 30 Prozent steigen würden, auch wenn keine Arbeit da sei.

Hempfling stellte klar, dass die Betreibergesellschaft GMF aus Sicherheitsgründen mehr Personal benötige, aber auf der anderen Seite noch gar nicht alle Einstellungen umgesetzt seien. Hümmer konterte abermals: "Dann müssen wir den GMF-Vertrag hinterfragen, wenn wir konsolidieren wollen. Wir reden von Konsolidierung und schrauben die Ausgaben ständig nach oben. Das kann kein Unternehmen abfedern, da brauchen wir andere Vorgehensweisen."

Bürgermeister Raab stellte klar, dass die Firma GMF den Auftrag bekommen habe, das Bad zu betreiben. Und um im Bad mehr Rechtssicherheit zu haben, müsse man eben mehr Personal haben. Raab geht außerdem davon aus, dass die Ausfallversicherung greife. "Es gibt entsprechende Signale." Der Haushaltsansatz basiere auf dem rechtskonformen Betrieb des Bades. "Wenn wir eine Konsolidierung wollen, dann brauchen wir auch einen anderen Auftrag an den Betrieb des Bades", so Raab weiter.

Legendenbildung?

Mit Blick auf Ratskollege Hümmer gerichtet, sagte er: "Jetzt wird schon wieder eine Legende gebildet. Das Personal ist doch noch gar nicht eingestellt." Kämmerer Hempfling gab sich zuversichtlich, im Rahmen der Konsolidierung sicher zu einem anderen Ergebnis zu kommen.

Raab blickte in diesem Zusammenhang auf die Anfänge des Bades zurück und sagte, dass in den ersten Betriebsjahren die Höhe des Defizites gar nicht so bekannt gewesen sei, weil keine Jahresrechnungen vorgelegen hätten. Der Bürgermeister sprach von einem "aufgestauten Defizit". Und er schob nach: "Das ist in dem Haus hier beschlossen worden." Hümmer bezeichnete das Verschieben von Haushaltsposten durch den Kämmerer als Kosmetik und sein Fraktionskollege Thomas Schmidt sprach gar davon, dass man sich doch in die eigene Tasche lüge. "Wir haben 3,3 Millionen Miese auf der Bäderseite", rechnete er vor. 2,2 Millionen stünden als Zuführung im Haushaltsentwurf und weitere 1,1 Millionen Euro seien noch offen.

Raab: Kirche im Dorf lassen

Raab forderte die Freie Wählergemeinschaft auf, die Kirche im Dorf zu lassen. Das Defizit des Bades sei angegangen und zum großen Teil auch abgebaut worden. "Das haben wir jedes Jahr diskutiert." Hümmer stellte formell den Antrag, dass die als Guthaben aufgelaufenen 660 000 Euro zur Abwicklung von Defizitverlusten zu verwenden seien. Über den Antrag soll bei der Haushaltsplanung beraten werden.

Rund 2,77 Millionen Euro sieht der Wirtschaftsplan des Freizeitparks für das Jahr 2019 vor. Darin enthalten sind alle Aufwendungen im Dienstleistungsunternehmen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist laut Hempfling auf Anpassungen des Lohnniveaus und Mehreinstellungen im Bereich Ganzjahresbad Cabriosol und Eisstadion und auf erhöhte Aufwendungen für den Unterhalt des Ganzjahresbads und im Eisstadion zurückzuführen.

Die Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen, kurz GMF, ist ein Betreiber von Bädern, Wellness- und Sportanlagen mit Sitz in Neuried bei München. Neben der Therme Obernsees und dem Cabriosol in Pegnitz betreibt die Gesellschaft über 30 Bäder. Das Cabriosol wurde zum 1. Januar 2018 übernommen.

MICHAEL GRÜNER