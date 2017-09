Cabriosol: Trotz Juli-Regen viele Gäste

Werkleiter mit Sommerbilanz sehr zufrieden — Schiebedach nützt — Jährliches Defizit über eine Million Euro - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Sommer 2017 war ausgesprochen warm, aber zugleich viel zu nass. Trotzdem freut sich das Pegnitzer Ganzjahresbad über gute Besucherzahlen. Werkleiter Walter Pflaum zieht ein äußerst positives Fazit und gibt dem diesen Sommer die Schulnote "2 plus". In der Zeit vom 15. Mai bis 31. August waren zwischen 60 000 und 70 000 Besucher im örtlichen Bad.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Viele Badegäste ließen sich aber auch an Tagen mit wechselhaften Wetter nicht von einem Besuch abhalten. © Ralf Münch



Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Viele Badegäste ließen sich aber auch an Tagen mit wechselhaften Wetter nicht von einem Besuch abhalten. Foto: Ralf Münch



"Die Besucherzahlen pendeln sich auf dem Niveau des vergangenen Jahres ein", wagt Werkleiter Walter Pflaum ein erstes Fazit. Die Zahlen lassen sich noch nicht genau beziffern, da die Sommerbadesaison noch bis 15. September dauert. Das Ergebnis ist etwas überraschend. Denn dieser Sommer war alles andere als badefreundlich.

"Der Sommer war zwar warm, zu warm, aber er war viel zu nass", bestätigt der Pegnitzer Helmut Strobel. Strobel zeichnet seit 1991 hobbymäßig das Pegnitzer Wetter auf. "Im Juli 2017 hatten wir die höchste Niederschlagsmenge seit Mai 2013 zu verzeichnen: 171 Liter pro Quadratmeter", sagt Strobel. Im gesamten Sommer fielen 334 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit landet der Sommer 2017 auf Platz zehn der regenreichsten Sommer.

Viel Niederschlag

Nur 1936 war es noch feuchter: Damals regnete es 495 Liter während der Sommermonate. "Im Jahr 1952 fielen im gesamten Sommer nur 96 Liter Regen pro Quadratmeter. "Das ist ein immenser Unterschied", so Strobel. Bei den Temperaturen landet der aktuelle Sommer auf Platz sieben: Der wärmste Sommer der Geschichte liegt noch gar nicht so lange zurück. 2003 wurde in Pegnitz eine Durchschnittstemperatur von 20,2 Grad gemessen. In diesem Jahr brachte es der Sommer auf 17,9 Grad.

"Der kälteste Sommer war 1913 — damals kamen wir nur auf eine Durchschnittstemperatur von 14,1 Grad. Das war schon deutlich kälter", berichtet der Hobby-Meteorologe.

"Schon im Juni hatten wir über 16.000 Besucher. Das ist für einen Juni sehr gut, denn da ist ja noch Schule", kommentiert Walter Pflaum, Werkleiter des Cabriosol die Besucherzahlen.

Im Juli hatte das Ganzjahresbad dann wieder mehr als 16.000 zahlende Badegäste zu verbuchen. Und im August kamen sogar 18.600 Gäste. Alle Zahlen über 15.000 sind mit der Note "zwei plus" bewerten. "Wenn pro Monat über 20.000 Badegäste kommen, dann würde das einer Note eins entsprechen", so Pflaum. Doch diese Supernote wurde erst dreimal seit Bestehen des Cabriosol erreicht — zuletzt im August 2016. "Aber dafür waren im Vorjahr die Monate Juni und Juli schwächer", relativiert Pflaum die Zahlen.

"Wir sind mit der Saison 2017 äußerst zufrieden. Denn die Leute kommen auch an Tagen, an denen das Wetter nicht so gut ist. Wir haben viele Besucher, die in der Fränkischen Schweiz Urlaub machen und die bei ungewissem Wetter gerne einen Tag bei uns im Bad verbringen", erklärt Pflaum. Auch Regen vertreibt die Badegäste nicht.

"Das auffaltbare Dach sorgt dafür, dass die Besucherzahlen im Sommer, unabhängig vom Wetter, stabil sind", sagt der Werkleiter. Trotzdem hat die Stadt Pegnitz jährlich ein Defizit in Höhe von mehr als einer Million Euro, nur für den Betrieb des Bades, zu schultern. Inklusive Zinsen und Tilgung beläuft sich das jährliche Minus sogar auf 1,7 bis 1,8 Millionen Euro.

"Wir haben im Haushalt 2017 einen Betrag in Höhe von 1,878 Millionen Euro eingestellt, gehen davon aus, dass wir damit auch hinkommen", so der stellvertretende Geschäftsleiter der Stadt Pegnitz Wolfgang Hempfling. 2015 belief sich das Minus inklusive Zinsen und Tilgung auf 1,73 Millionen Euro. Das Jahr 2016 ist aktuell in der Abrechnung, wird aber ebenfalls im Rahmen liegen.

"Das Bad verfügt über ein Lehrschwimmbecken, wird von den Schulen aus Pegnitz und sogar von der Schule Creußen genutzt und erfüllt eine Aufgabe, die eine Stadt vorhalten muss", sagt Hempfling. Vor allem das Spaßbecken und die Saunalandschaft ziehen Besucher an. "Die Kalkulation geht davon aus, dass das Defizit sich bei 500 zahlenden Gästen pro Tag im Rahmen hält", so Pflaum. Momentan bröckeln die Besucherzahlen bereits. Denn viele Kinder bereiten sich schon auf die Schule vor. "Aber es ist normal, dass der Besuch im September schwächer wird. Nur im letzten September gab es eine Ausnahme", so Pflaum. Denn jener September war ein Altweibersommer par

excellence.

In den nächsten Wochen erwartet das Cabriosol das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigers zum Thema nasse Flecken. Auch während der Sommermonate drang immer wieder Wasser ein, sorgte im Bereich der Cafeteria für unschöne Flecken an den Wänden. "Im Winter ist die Situation manchmal besser, weil das Wasser bei Frost eben nicht läuft. Aber wir müssen das Ergebnis des Gutachtens abwarten und entscheiden dann, wie wir weiter verfahren."

SONNY ADAM