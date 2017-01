Cannabis und Diebstahl: Am Ende gab es eine Geldstrafe

Mann aus südlichem Landkreis verteidigt sich aufgebracht gegen Vorwurf, eine Cannabis-Plantage betrieben zu haben - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Weil er bei sich in der Wohnung etwa 30 Gramm Cannabis-Stängel hatte, muss ein Mitte 50-Jähriger aus dem südlichen Landkreis eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bezahlen. Es hätte deutlich schlimmer kommen können: Noch während der Verhandlung am Amtsgericht Bayreuth ging es um eine deutlich höhere Menge, das Betreiben einer Marihuana-Plantage stand im Raum.

Justiz/Symbolbild



Richterin Christiane Breunig glaubte nicht, dass Oskar Weber (Name geändert) tatsächlich erscheinen würde. Kurz bevor sie ihn von der Polizei holen lassen wollte, also zehn Minuten nach eigentlichem Verhandlungsbeginn, tauchte der Angeklagte doch auf. Die Richterin kannte Weber bereits von früheren Treffen im Gericht. Sie bremste ihn nicht, als er die Vorwürfe gegen sich lautstark entkräftete.

Weber musste sich wegen dreierlei Vergehen verantworten. So habe er seinem Vermieter diverse Gegenstände nicht zurückgegeben. Konkret handelte es sich um eine Gasflasche mit zugehörigem Brenner (Wert beträgt etwa 100 Euro), einen selbstgebauten Sackkarren (20 Euro), eine Holzkiste, einen Apfelkorb sowie sechs Küchenstühle. „Meine Nachbarn wissen, dass ich schon seit 14 Jahren auf diesen Stühlen sitze“, rief Weber der Richterin hör- und sichtbar aufgebracht entgegen. Der Vermieter hätte ihm sämtliche Gegenstände geschenkt. Nur weil der Sohn des Vermieters, den Weber wiederholt als „schwulen, jungen Mann“ bezeichnete, auf einmal ein Interesse an den Sachen gehabt hätte, sei er nun angeklagt.

Da der Vermieter sein Eigentum mittlerweile zurück hat, wurde dieser Anklagepunkt fallen gelassen. Nun ging es um das Cannabis. Für die etwa 367 Gramm an Pflanzenresten, die im Dachboden über der damaligen Wohnung Webers gefunden wurden, hatte der Mitte 50-Jährige keine Erklärung. Und genau das war sein Argument. „Der Schornsteinfeger ist vier Mal im Jahr auf den Dachboden gegangen. Dem wäre es doch aufgefallen, wenn da oben Pflanzen wachsen.“

Richterin Christiane Breunig ließ sich auf keine Diskussion mit Weber ein. Da ihm nicht nachgewiesen werden konnte, dass er die Pflanzen angebaut hatte, wurde auch dieser Anklagepunkt fallen gelassen. Die etwa 30 Gramm Cannabis-Stängel, die in seiner neuen Wohnung — Weber war inzwischen umgezogen — gefunden wurden, konnte er aber nicht wegreden. Obwohl Weber schon eine Begründung hatte, warum die Pflanzenreste zufällig in einem Putzeimer lagen: „Ich habe den Eimer im Keller gefunden und mit zu mir genommen. Ich habe nicht geschaut, was da drin ist.“

Richterin passt Lautstärke an

Breunig passte ihre Lautstärke der des Angeklagten an und entgegnete: „Ich habe schon vieles gehört, aber selten so etwas Dummes.“ Sie listete die Vorstrafen Webers auf und bemerkte, dass er schon mehrmals wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht stand. Sie verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro. Das letzte Wort hatte wie immer der Angeklagte: „Man kann nicht einfach alles behaupten. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann stehe ich auch dazu.“

