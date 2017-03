CD zum Luther-Jubiläum: Auch Pegnitzer mischen mit

PEGNITZ - Achtung Aufnahme: Am Wochenende trug Dekanatskantor Jörg Fuhr mit einem gut 50-köpfigen Bläserensemble in der Bartholomäuskirche seinen Teil zu einer CD bei, auf der zum Luther-Jubiläum die Posaunenchöre aller oberfränkischen Dekanatsbezirke versammelt werden.

Tonmeister Martin Wenzel nutzt für die Aufnahmesitzung in der Pegnitzer Stadtkirche nicht nur einen sogenannten Harddisc-Recorder, sondern schneidet parallel dazu auf Computer-Festplatte und DAT-Band mit. Foto: Hans von Draminski



"Das Endergebnis sieht aus wie ein kleines Buch - mit dickem Front- und Rückcover und vielen Fotos", erklärt Tonmeister Martin Wenzel, während er noch einmal die Aufnahme-Konfiguration prüft.

Wenzel, der selber Kirchenmusiker ist, nutzt für die Aufnahmesitzung in der Pegnitzer Stadtkirche nicht nur einen sogenannten Harddisc-Recorder, sondern schneidet parallel dazu auf Computer-Festplatte und DAT-Band mit.

Es wird also gleichsam mit Netz und doppeltem Boden gearbeitet, damit die Aufnahmen nicht durch einen technischen Fehler zerstört werden können. Das Aufnahme-Projekt erscheint ambitioniert: Im Lauf dieses Jahres sollen alle Bezirksposaunenchöre aus dem evangelischen Kirchenkreis Bayreuth mit jeweils fünf bis sieben Minuten Programm aufgezeichnet werden.

Anlass ist das doppelte Martin-Luther-Jubiläum der Jahre 2017 und 2018. Nach den Feiern zur 500. Wiederkehr der Reformation steht 2018 der 50. Todestag des US-amerikanischen Menschenrechtlers und Geistlichen Martin Luther King im Kalender. Auch er ein Reformer, der für seinen Einsatz gegen Rassentrennung und Diskriminierung umgebracht wurde.

Zweigeteiltes Repertoire

Deswegen ist das Repertoire der Posaunenchöre auf der im Werden begriffenen Sammel-CD auch zweigeteilt, es umfasst Musik aus der Reformationsepoche und Gegenwartsklänge. Jörg Fuhr hat sich in Pegnitz für den Doppelchor "Herr, halt uns bei Deinem Wort" entschieden, den der Posaunenchor in den Fassungen von Michael Prätorius und Johann Sebastian Bach intoniert. Dazu kommt Richard Roblees Swing-Fassung des Gospel-Klassikers "O Happy Day".

Und die erweist sich bei den Aufnahmen als schwierigster "Brocken". Während die frühbarocke und barocke Polyphonie innerhalb weniger Minuten fehlerfrei und auf den Punkt gespielt "im Kasten" ist, braucht es für den afroamerikanischen Jubelgesang mehrere Anläufe. Denn selbst klitzekleine Fehler, die in einem Konzert kaum jemandem auffallen würden, mag Martin Wenzel bei der CD-Produktion nicht durchgehen lassen.

Deshalb hat er eine Hand an den Reglern des Mischpults, mit dem er die zwei Hauptmikrofone und vier Stützmikrofone, die er für ein wohl balanciertes Stereopanorama braucht, auspendelt. Mit der anderen Hand hält Wenzel die Partitur und vergleicht akribisch Gespieltes und Notiertes.

Noch einiges zu tun

Dann geht es an den Feinschliff: "In Takt 23 müsst ihr aufpassen, das ist nur eine Viertelnote", erläutert Jörg Fuhr den Bläsern und ermuntert die zweiten Stimmen, sich "zu trauen" und etwas druckvoller zu spielen. Martin Wenzel ergänzt: "In Takt 59 könnte der Sopran die ersten Viertel ein wenig kürzen, damit der neue Lauf schöner kommt. Und in Takt 16 war der Alt-Einsatz ein wenig verhauen", zählt der Herr der Aufnahmegeräte auf. Selbst der Schlussakkord bleibt nicht "ungeschoren", das Leiserwerden gegen Ende wird so lange wiederholt, bis Tonmeister und Dirigent zufrieden sind.

Etwas über eine Stunde dauert es, bis die drei Stücke in Bits und Bytes festgehalten sind. Der Schnitt der Rohaufnahmen wird auch noch einmal ein paar Stunden dauern. Vorgestellt werden soll die CD im November 2018. Bis dahin gibt es für Martin Wenzel noch einiges zu tun.

