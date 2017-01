Chefarzt verlässt Auerbacher Johannes-Klinik

Roland Hofmann geht Mitte des Jahres auf eigenen Wunsch - vor 1 Stunde

AUERBACH - Der langjährige Chefarzt der Inneren Medizin einschließlich Akutgeriatrie, Roland Hofmann, verlässt Mitte des Jahres 2017 auf eigenen Wunsch die St. Johannes Klinik Auerbach. Kollege Dr. Edmund Goß wird alleiniger Chefarzt für die Innere Medizin und die Geriatrische Rehabilitation.

Chefarzt Roland Hofmann verlässt die Sankt-Johannes-Klinik Auerbach. © nn



Chefarzt Roland Hofmann verlässt die Sankt-Johannes-Klinik Auerbach. Foto: nn



Am Mittwoch wurden die Mitarbeiter des Krankenhauses informiert. Hofmann betont, dass er sich der St. Johannes Klinik, die als Kommunalunternehmen dem Landkreis Amberg-Sulzbach gehört, weiter verbunden fühlt. Vorstand Klaus Emmerich bedankte sich bereits für die langjährige Zusammenarbeit. Der 55-Jährige Mediziner sagte auf Nachfrage, dass seine Zukunft derzeit noch ungewiss sei. „Gespräche laufen mehrgleisig, ich habe mehrere interessante Angebote.“ Das Ausscheiden begründet Roland Hofmann mit persönlichen Gründen und dem Wunsch nach beruflicher Veränderung. Mehr könne er momentan nicht sagen.

Seit 1990 in Auerbach

Roland Hofmann ist in Schwarzenbruck geboren und machte am Gymnasium in Altdorf 1981 sein Abitur. Nach dem Wehrdienst studierte er Medizin in Erlangen. Gleich nach dem Examen kam Hofmann am 14. Mai 1990 an das Auerbacher Krankenhaus. Bis 1995 war er Assistenzarzt.

Verlässt die Johannes-Klinik: Chefarzt Roland Hofmann. © Foto: Krankenhaus



Verlässt die Johannes-Klinik: Chefarzt Roland Hofmann. Foto: Foto: Krankenhaus



Nach der Spezialisierung auf die Innere Medizin wurde er 1999 – nach drei Jahren beruflicher Tätigkeit in Pegnitz — Oberarzt an der Sankt-Johannes-Klinik. Hofmann hat auch die Weiterbildung in Klinischer Geriatrie gemacht. Er ist seit 1. Juli 2011 neben Dr. Edmund Goß einer der beiden Nachfolger des ehemaligen Ärztlichen Direktors Dr. Karl Hilgarth.

Goß alleiniger Chef

Der Verwaltungsrat hat sich kurzfristig beraten und den Chefarzt der Geriatrischen Rehabilitation, Dr. Edmund Goß, zum alleinigen Chefarzt ernannt. Als Internist und Geriater wird der Auerbacher in Zukunft die Geriatrische Rehabilitation, die Innere Medizin und auch die Akutgeriatrie in Personalunion leiten. Dies schaffe einheitliche Behandlungsabläufe, einheitliche Qualitätskriterien und Synergieeffekte innerhalb aller medizinischen Fachabteilungen der St. Johannes Klinik, so Goß.

Vorstand Klaus Emmerich ist dankbar, dass sich Goß zur Doppelfunktion bereit erklärt hat. In seiner Freizeit engagiert sich Goß nicht nur im Vorstand des BRK-Kreisverbands, sondern auch in der Kommunalpolitik. Er ist seit fast 15 Jahren für die SPD im Stadtrat vertreten und fungiert aktuell als Sprecher der Fraktion.

Dass die erweiterte chefärztliche Leitung auch eine große Herausforderung ist, dessen sind sich Goß und die Klinikleitung durchaus bewusst. „Wir vertrauen auf die hohe medizinische Qualität, die Chefarzt Dr. Goß bereits durch verschiedene Zertifizierungen der Geriatrischen Rehabilitation unter Beweis gestellt hat“, betonen Verwaltungsratsvorsitzender Landrat Richard Reisinger sowie Vorstand Klaus Emmerich.

Die fachärztliche Lücke des Internisten und Geriaters Roland Hofmann wird geschlossen. „Wir sind hier bereits in Kontakt mit Fachärzten“, erläutert Goß. Es werde mit guten Ärzten weiter gehen, ist er überzeugt. Vorstand Emmerich freut sich, dass Goß im Jahr 2016 eine Rekordfallzahl für die Geriatrische Reha erreicht hatte. „Mit 726 überschritt die Fachabteilung erstmals die 700-er-Marke.“

BRIGITTE GRÜNER