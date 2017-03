Chemische Substanz ausgelaufen: Schule in Hollfeld evakuiert

Lehrer verletzt - Einsatzkräfte bringen Schüler aus Gefahrenzone - vor 28 Minuten

HOLLFELD - Am Mittwochmorgen lief aus bislang unbekannter Ursache in der Mittelschule in Hollfeld eine chemische Substanz aus. Ein Lehrer verletzte sich hierbei. Einsatzkräfte brachten die Schüler außer Gefahr.

Direkt betroffene Schüler seinen laut Polizei zunächst aus der Gefahrenzone gebracht worden. Anschließend wurde die gesamte Schule evakuiert. Die Schüler wurden auf dem anliegenden Sportplatz versammelt und werden derzeit von Bussen nach Hause gebracht. Der Unterricht findet am Mittwoch nicht statt.

Der verletzte Lehrer wurde von den Einsatzkräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Welche chemische Substanz ausgelaufen ist und wie schwer die Lehrkraft verletzt ist, konnte die Polizei derzeit noch nicht bekanntgeben.

Der Unterricht soll ab Donnerstag wieder nach Plan stattfinden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

obj

Mail an die Redaktion