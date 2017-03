Chemische Substanz ausgelaufen: Schule in Hollfeld evakuiert

Lehrer verletzt - Einsatzkräfte bringen Schüler aus Gefahrenzone - vor 40 Minuten

HOLLFELD - Am Mittwochmorgen lief aus bislang unbekannter Ursache in der Mittelschule in Hollfeld eine chemische Substanz aus. Ein Lehrer verletzte sich hierbei. Einsatzkräfte brachten die Schüler außer Gefahr.

An der Staatlichen Gesamtschule in Hollfeld wurde Alarm wegen einem ausgetretenen Giftstoff ausgelöst. Foto: NEWS5 / Merzbach



Gegen 8 Uhr befand sich der Lehrer laut Polizei zur Unterrichtsvorbereitung in einem besonders geschützten Raum zum Umgang mit Chemikalien. Hierbei fiel ein Behältnis mit einem chemischen Stoff zu Boden. Durch die entstehenden Dämpfe zog sich der Lehrer Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Schüler hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich auf. In Absprache mit der Feuerwehr entschied sich die Schulleitung dazu, den Schulbetrieb einzustellen, so dass alle Schüler das Gebäude verlassen mussten. Die etwa 1000 Schüler begaben sich daraufhin auf das benachbarte Sportgelände. Von dort wurden sie mit Bussen nach Hause gebracht. Zudem wurde in der nahegelegenen Stadthalle eine Betreuung durch die Schule und Polizeibeamte angeboten.

Spezialisten der Feuerwehr kümmerten sich um den ausgetretenen chemischen Stoff. Gefahrgutspezialisten der Verkehrspolizei Bayreuth waren sich ebenfalls am Einsatzort.

Insgesamt waren um die 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und der Polizei zur Bewältigung der Einsatzlage im Bereich der Schule eingesetzt.

Welche chemische Substanz ausgelaufen ist und wie schwer die Lehrkraft verletzt ist, konnte die Polizei derzeit noch nicht bekanntgeben.

Der Unterricht soll ab Donnerstag wieder nach Plan stattfinden.

