Cherry: Arbeiten mit Hochdruck vor Wintereinbruch

Ausmaße der Produktionshalle sind gut sichtbar — Ausgleichsflächen erforderlich - vor 1 Stunde

AUERBACH - Im Industriegebiet Saaß sind die Ausmaße der neuen Produktionshalle der Cherry GmbH bereits gut erkennbar. Die Arbeiter nutzen die Zeit vor dem Wintereinbruch und arbeiten auf Hochtouren. Im Stadtrat ging es am Mittwochabend um die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zur Änderung des Bebauungsplans.

Parallel zur Bundesstraße 85 entsteht im Gewerbegebiet Saaß gerade das neue Betriebsgebäude für die Cherry GmbH. Im Stadtrat wurde am Mittwochabend über die Stellungnahmen zur Änderung des Bebauungsplanes für das Industriegebiet informiert. © André Eckert/Cherry



Bereits im Januar 2012 hatte der Stadtrat die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Saaß beschlossen. Im Herbst 2018 wurden die endgültigen Pläne — nachdem noch Änderungen bei den Verkehrsflächen eingearbeitet worden waren — öffentlich ausgelegt und verschiedenen Stellen zur Einsichtnahme zugesandt.

Die Stellungnahmen fasste das Amberger Architekturbüro Fetsch für den Stadtrat zusammen und machte bei den einzelnen Punkten auch Vorschläge, wie die Anregungen gewürdigt werden können. Das Bauamt am Landratsamt in Amberg bat darum, die Gebäudehöhen detailliert festzulegen.

Das Architekturbüro schlug vor, eine maximale Höhe von 15 Metern zuzulassen. Defizite in der Bauleitplanung monierte die Untere Naturschutzbehörde. Unter anderem wurden Maßnahmen zum Schutz von Zauneidechse und Feldlerche sowie eine ausreichend große Ausgleichsfläche — es fehlen rund zwei Hektar — vermisst.

Weitere Ausgleichsflächen, die sich in städtischem Besitz befinden, gebe es südlich von Degelsdorf sowie am kleinen Stadtweiher. Die geforderten sieben "Lerchenfenster" sollen nach Möglichkeit auf Ackerland von Regens Wagner realisiert werden. Entsprechende Gespräche laufen, so das Architekturbüro.

Die N-Ergie wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass sich das Gewerbegebiet zwar außerhalb der Schutzzone, aber doch im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnung befinde. Ein Hinweis auf das Wasserschutzgebiet Ranna wird im Plan explizit vermerkt, erklärte das Büro Fetsch.

Das Wasserwirtschaftsamt forderte wegen der räumlichen Nähe zum Wasserschutzgebiet eine Beschichtung von Dachmaterialien, die unter Umständen eine Auswaschung von Schadstoffen hervorrufen könnten. Genauere Informationen zur Wasserversorgung und zur Entwässerung forderte das Gesundheitsamt Amberg-Sulzbach.

Stromleitung verlegen

Das Gewerbegebiet wird von einer 20-kV-Leitung überspannt. Diese wird im Zuge der Cherry-Baumaßnahme teilweise verlegt. Das wurde in Gesprächen zwischen der Stadtverwaltung und dem Netzbetreiber schon festgelegt. Die Bayernwerk Netz GmbH forderte in ihrer Stellungnahme 25 Quadratmeter Platz für eine Transformatorstation. Diese Fläche wurde bereits reserviert. Die Planer haben auch für künftige unterirdische Versorgungsleitungen im gesamten Baugebiet vorsorglich so genannte "Mehrzweckstreifen" ausgewiesen, in denen die verschiedenen Sparten verlegt werden sollen. Diese Mehrzweckstreifen sind frei von Baumpflanzungen, können jedoch nach Abschluss der Erschließungsarbeiten befestigt und als Parkstreifen genutzt werden. Ob tatsächlich eine Erdgasleitung in das Gewerbegebiet verlegt wird, hänge laut Bayernwerk von ausreichender Kundenakzeptanz ab.

Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz begrüßt ausdrücklich die Ausweisung neuer Gewerbeflächen und hofft auf Ansiedlung auch kleinerer und mittlerer Handwerksbetriebe. Ratsam wäre ein Ausschluss von Einzelhandelsfilialen, um dieses Sortiment im Stadtzentrum zu belassen. Da sich die Flächen im Eigentum der Stadt befinden, könne die Verwaltung Einfluss darauf nehmen, welche Betriebe mit welchem Sortiment Gewerbeflächen erwerben.

BRIGITTE GRÜNER