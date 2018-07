Cherry bleibt in Auerbach

AUERBACH - Erleichterung bei den Mitarbeitern: Die Cherry GmbH bleibt in Auerbach. Die Neuansiedlung wird im Ortsteil Saaß erfolgen.

Edle Tastatur aus dem Hause Cherry. Foto: Cherry



Diese gute Nachricht für die Belegschaf teilte die Geschäftsführung Mitte der Woche bei einer Betriebsversammlung mit. "Auerbach – was sonst"?, sagten die einen erleichtert, während andere der Stadt gratulierten. "Bin wirklich froh darüber", und "Wir haben lange auf die Entscheidung gewartet", sagten die Arbeitnehmer. Noch vor wenigen Wochen hatte die Geschäftsführung drei alternative Möglichkeiten geprüft: Die Ansiedlung in Röthenbach bei Nürnberg, in Pegnitz oder eben in Saaß.

Wunsch des Unternehmens war es schon bei der Vorstellung der Planung im Stadtrat, dass ein Investor das neue Betriebsgebäude baut und Cherry sich langfristig einmietet. Bei der Personalversammlung sind bereits Namen gefallen. Beide – Investor und Baufirma – kommen demnach aus dem Auerbacher Raum. Offiziell bestätigt hat die Firmenleitung die Entscheidung bisher nicht. Die Firma werde sich mit einer Pressemitteilung an die Medien wenden, wenn alle Verträge unterschrieben sind oder werden, kündigte Geschäftsführer Bernd Wagner an. Für die Mitarbeiter sind vertragliche Details indes nicht so wichtig. Sie freuen sich, dass die Entscheidung für Auerbach gefallen ist.

