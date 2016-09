Christian Bachmann wird Tagessieger

59 Fahrer aus ganz Nordbayern kamen zum Jugend-Kart-Slalom des MSC nach Auerbach - vor 6 Minuten

AUERBACH - Trotz Dauerregens sind 59 Fahrer mit ihren Begleitpersonen aus ganz Nordbayern zum Jugend-Kart-Slalom des MSC Auerbach auf das Freibadgelände gekommen, um ihr fahrerisches Können unter Beweis zu stellen.

Hungrige Sportler in Auerbach: (von links nach rechts) zweitplatzierter Louis Sebald, Mika Trapp, der auf dem ersten Platz landete, und der drittplatzierte Lukas Kern. © privat



Der MSC fuhr zwei Klassensiege von Bastian Kraus und Christian Bachmann ein. In der K0 waren vier Fahrer am Start, wobei der Newcomer des MSC, Louis Sebald, mit einem zweiten Platz überraschte. Gewonnen hat in dieser Klasse Mika Trapp aus Wiesau und dritter wurde Lukas Kern aus Ansbach.

In der Klasse eins waren neun Fahrer am Start. Auf Platz eins fuhr Tim Kern aus Röthenbach mit 88,14 Sekunden, gefolgt von Marco Krodel aus Wiesau mit 92,97 Sekunden und Ludwig Tischlinger mit 93,65 Sekunden. In der Klasse zwei gewann Tizian Houf aus Röthenbach mit 85,8 Sekunden, gefolgt von Alexander Käs aus Friedenfels mit 85,88 Sekunden und Franz Baumheimer aus Lauf mit 86,24 Sekunden.

Elias Härtl, der für den MSC in dieser Klasse an den Start ging, erreichte wegen eines Fahrfehlers mit 87,57 Sekunden nur den vierten Platz, ohne diese zwei Strafsekunden hätte er allerdings die Klasse gewonnen.

Die Klasse drei mit 13 Fahrern hat der für den MSC fahrende Bastian Kraus aus Schnabelwaid mit 84 Sekunden souverän gewonnen, er lies von Anfang an keine Fragen offen. Der zweitplatzierte Günther Dittner aus Grafenwöhr war mit 84,97 Sekunden fast eine Sekunde langsamer, gefolgt von Janin Götz aus Scheßlitz mit 84,4 Sekunden.

Die Klasse vier startete mit elf Fahrern und Timo Hölzel aus Münchberg konnte diese Klasse mit 81,41 Sekunden für sich entscheiden. Den zweiten Platz machte Alina Fabian mit 84,65 Sekunden und wurde bestes Mädchen, gefolgt von Dennis Feulner mit 83,66 Sekunden. Phillip Härtl und Lea Braun vom MSC mussten wegen jeweils eines Fahrfehlers mit Platz sechs beziehungsweise elf zufrieden sein.

Christian Bachmann fuhr im ersten Lauf die schnellste Zeit des Tages mit 79,52 Sekunden, gewann die Klasse fünf und wurde Tagessieger. Ludwig Buer vom MSC Scheßlitz belegte mit 81,38 Sekunden den zweiten Platz und Annalena Wrobel aus Weiherhammer fuhr mit 81,88 Sekunden auf den dritten Platz. Vivian-Shanice Popp vom MSC belegte mit 84,74 Sekunden den vierten Platz.

Christian Bachmann und Annalena Wrobel haben sich als einzige Fahrer aus der Oberpfalz für den Bundesendlauf des ADAC-Niedersachsen in Hannover qualifiziert, lediglich für die Deutsche Meisterschaft im Kart-Slalom hat sich neben diesen beiden Fahrern noch Simon Brodt aus Waldershof qualifiziert.

Am nächsten Wochenende, 25. September, werden die 270er Kart-Slalom Fahrer des Motorsportclubs (Lando Fürst, Sebastian, Bianca und Sabrina Bachmann) bei der MSG in Sonthofen um die Bayerische Meisterschaft fahren.

nn