Christian-Sammet-Schule erhält hohe Förderung

723 700 Euro Zuschuss für die Sanierung — Erweiterung der Mensa setzte sich nicht durch - vor 50 Minuten

PEGNITZ - Zum Beginn der Sommerferien hat die Mittelschule von Bayerns Bauministerin Ilse Aigner (CSU) die Nachricht erhalten, dass die Bewerbung um Fördermittel zur Sanierung der Sanitäranlage der Sporthalle und des Schulgebäudes erfolgreich war.

Mit hoher öffentlicher Förderung aus dem KIP-S wird die Christian-Sammet-Schule in Pegnitz saniert. Neben dem Schulgebäude selbst wird die Sanitäranlage der Sporthalle erneuert. © Ralf Münch



Beide Maßnahmen werden nun im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms Schulinfrastruktur (KIP-S) zu 90 Prozent bezuschusst, was einer Fördersumme von 723 700 Euro entspricht. "Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir mit der Christian-Sammet-Mittelschule in das KIP-S aufgenommen wurden", sagte Bürgermeister Uwe Raab (SPD), der auch Vorsitzender des Schulverbands ist. "Die Mühe mitten in der Haushaltsaufstellung und unsere Strategie, das Antragspaket in drei Maßnahmen aufzuteilen, haben sich gelohnt."

Zwei der drei eingereichten Projekte haben sich erfolgreich durchgesetzt. Die erforderliche Erweiterung der Mensa, die bei dem KIP-S nicht zum Zuge kam, könne jetzt in aller Sorgfalt weitergeplant werden und über den sonst üblichen Förderweg realisiert werden, so Raab. Zusammen mit Schulleiter Thorsten Herzing will er nun alles daransetzen, die Bedingungen für den Ganztagsschulbetrieb zu optimieren.

nn