Christoph Soldan beeindruckt bei Lesekonzert

Abend war der Komponistin Fanny Hensel-Mendelssohn gewidmet - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mit starker Präsenz am Flügel und kurzweiligen, ausdrucksstarken Lesepassagen begeisterte der Pianist Christoph Soldan im Altenstädter Schloss.

Pianist Christoph Soldan begeisterte mit einem Lesekonzert über Fanny Hensel-Mendelssohn, der weitgehend unbekannten Schwester von Felix Mendelsohn. © Nadine Gebhard



Das Lesekonzert "Fanny Hensel-Mendelssohn — Geniale Komponistin und glühende Verteidigerin der Reformation" war der weitgehend unbekannten Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy gewidmet. Viele ihrer Werke sind bis heute unveröffentlicht oder gar verschwunden.

Mit Musik durchs Jahr

Eine Ausnahme bildet das Werk "Das Jahr", das Fanny 1841 komponiert hat: zwölf Klavierstücke, welche die Monate vorstellen. Eindrucksvoll präsentierte Soldan zehn dieser Charakterstücke. Sie sind so abwechslungsreich, dass sie ein Spektrum von protestantischen Chorälen mit Zitaten aus Martin Luthers "Vom Himmel hoch, da komm ich her" bis hin zur Programmmusik haben.

Dazwischen las Soldan aus Peter Härtlings letztem großen Roman "Liebste Fenchel". Soldan und Härtling waren bis zu dessen Tod Weggefährten. Früher machten sie gemeinsam Lesekonzerte. In dem Buch wird das Leben von Fanny Hensel-Mendelssohn beschrieben, ihre Kindheit in Hamburg und ihr Umzug nach Berlin. Dort veranstaltete Familie Mendelssohn regelmäßig Sonntagskonzerte. Diese waren gesellschaftliche Ereignisse mit prominenten Gästen, wie Heinrich Heine, Heinrich von Kleist und Wolfgang Goethe, und die einzige Ausnahme, bei der Fanny ihre Stücke spielen durfte. Auch die Geschwister Luise und Wilhelm Hensel waren regelmäßig zu Gast. In diesem fand Fanny ihren späteren Ehemann.

Zusammen mit ihm und dem Sohn fuhr Fanny dann in ihr Sehnsuchtsland Italien. Sie brauchte jedoch eine Weile, um sich einzugewöhnen, weil sie dort kein Klavier hatte und den Katholizismus befremdlich fand. Diese Zeit beleuchtet das Kapitel "Die zweite Römische Etüde", das Soldan lebhaft vortrug. Das Publikum war begeistert und spendete viel Applaus.

Fanny Hensel-Mendelssohn starb mit nur 41 Jahren. Ihr Bruder kam darüber nicht hinweg und starb nur wenig später. Die Familie Mendelssohn war vom Judentum zum Protestantismus konvertiert. Der Abend im Lutherjahr fand deshalb in Zusammenarbeit von evangelischer Kirche und dem Kulturamt Pegnitz statt.

Nadine Gebhard