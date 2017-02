Commando Pegnitz stellt Support für EVP ein

Fangruppe fühlt sich durch Berichterstattung verunglimpft und vom Verein allein gelassen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das Commando Pegnitz stellt seine Unterstützung für die Ice Dogs mit sofortiger Wirkung ein. Steffen Rein, Vorsitzender des EV Pegnitz, findet diesen Schritt überzogen und sieht vor allem die Spieler als Leidtragende.

Unter Polizeigeleit zogen als gewaltbereit eingestufte Fans ins Höchstadter Stadion ein. Laut Polizei war dieses Vorgehen nötig, um Ausschreitungen zu verhindern. © Foto: Ralf Rödel



Unter Polizeigeleit zogen als gewaltbereit eingestufte Fans ins Höchstadter Stadion ein. Laut Polizei war dieses Vorgehen nötig, um Ausschreitungen zu verhindern. Foto: Foto: Ralf Rödel



Auf seiner Internetpräsenz legt das Commando die Gründe für diesen Schritt dar. "Aufgrund der schlichtweg falschen Berichterstattung über die ,Vorfälle‘ beim Auswärtsspiel in Höchstadt, der fehlenden Rückendeckung von Vereinsseite und der resultierenden Konsequenzen sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen", heißt es in einer Stellungnahme.

Die Verfasser beziehen sich auf den Artikel "Klare Linie gegen Commando Pegnitz" (veröffentlicht am 31. Januar in den Nordbayerischen Nachrichten), der im Nachgang zum Auswärtsspiel der Ice Dogs in Höchstadt erschienen war. Der Text basiert auf Augenzeugenberichten und Aussagen des Höchstadter Polizeichefs Jürgen Schmeißer. 50 gewaltbereite Mitglieder des Commando Pegnitz hätten versucht zum Vereinsheim der Höchstadter Fanatics vorzudringen, was durch einen massiven Polizeieinsatz verhindert worden sei. Das Commando widerspricht: "Es gab keinen versuchten Sturm des Lokals der Fanatics Höchstadt."

Auch Steffen Rein kann sich die Situation so nicht vorstellen: "Das waren bestimmt keine 50 Personen. So viele gewaltbereite Fans gibt es beim Commando nicht." Gemeinsam wollten Fangruppe und Verein eine Gegendarstellung formulieren und mit den Medien sprechen. Doch das ging dem Commando offenbar nicht schnell genug. Stattdessen prangten im folgenden Heimspiel Spruchbänder im Stadion mit der Aufschrift "HEC — Presse — Polizei, Lügen und Hetzerei."

Boykott gilt ab sofort

Die Einstellung "aller Aktivitäten", wie das Commando schreibt, gilt ab sofort. Somit müssen die Ice Dogs am Sonntag im Heimspiel gegen Höchstadt, das gleichzeitig die letzte EVP-Partie in dieser Saison ist, ohne Support von der Südtribüne auskommen.

Ob die Fangruppe zur nächsten Saison wieder an ihrem angestammten Platz steht, bleibt abzuwarten. Der Stellungnahme des Commandos ist nicht zu entnehmen, wie lange der Boykott dauern wird. "Es ist eine schwierige Situation", sagt Steffen Rein, "das Commando will zeigen, wie viel wegfällt, wenn es nicht mehr für Stimmung sorgt. Den Boykott finde ich aber völlig überzogen, weil er in erster Linie die Mannschaft trifft. Und die kann nichts dafür."

mast