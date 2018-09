Condrobs: Beschwerde sorgt in Pegnitz für Verwunderung

Anonymer Briefschreiber wirft Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge schlampige Mülltrennung vor

PEGNITZ - Verwunderung bei der Pegnitzer Jugendwohngemeinschaft "Puerto" der Jugendhilfe-Organisation "Condrobs": In einem anonymen Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, wird der Einrichtung, in der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind, fehlerhafte Mülltrennung und mangelndes Hygienebewusstsein vorgeworfen.

Jugendliche Flüchtlinge lernen bei Condrobs laut Einrichtungsleitung nicht nur das Fußballspielen, sondern auch die korrekte Mülltrennung. © Hans von Draminski



Der oder die anonyme Verfasser(in) unterstellt den "Puerto"-Bewohnern unter anderem, ihre Mülleimer seien hochgradig überfüllt, "teilweise liegt alles daneben". Ein Brief ohne Absender in "Heckenschützen-Manier", dessen Vorwürfe "keinerlei Bezug zur Realität haben", wie Einrichtungsleiterin Daniela Ritter betont: "Bei uns funktioniert die Mülltrennung", betont die "Condrobs"-Mitarbeiterin.

"Wir bringen es ihnen bei"

Zugegeben würden die jungen Männer, die in der Wohngemeinschaft "Puerto" leben, überwiegend aus Ländern kommen, in denen die Einstellung zum Umgang mit dem Müll eine deutlich andere als in Deutschland sei. "Aber wir bringen es ihnen bei und das funktioniert auch", weiß Daniela Ritter. Dass der anonyme Briefschreiber sich außerdem an dem Gewerbeabfall-Container im Hof der Wohngemeinschaft stößt, verärgert Ritter: "Nachdem wir nicht nur eine Jugendhilfe-Einrichtung sind, fällt eben auch Gewerbemüll an", sagt Ritter, die nicht verstehen kann, warum der unbekannte Schreiber sich nicht persönlich bei "Condrobs" gemeldet hat: "Wenn etwas nicht passt, kann man jederzeit mit uns reden."

