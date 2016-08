Im Baustellenbereich auf der A9 zwischen Trockau und Pegnitz fuhr ein Audi auf eine Mercedes A-Klasse auf und drückte den Wagen in die Leitplanke. Die A9 wurde in beide Richtungen gesperrt, da vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Es war der erste runde Geburtstag für das Ritterfest auf Burg Waischenfeld - und es gab wieder einmal viel zu bestaunen, zu kosten und anzufassen in einer Welt, die wie im Bilderbuch erscheint.

Heiß her ging es beim neunten Pegnitzer Winzerfest. Bei angenehmen 28 Grad feierten rund 1200 Gäste auf dem Marktplatz so ausgiebig, dass auch diesmal die Sperrstunde auf 24 Uhr hinausgeschoben werden musste. Zu den Klängen des „Kleinen Saisonorchesters“ gab es 30 Weine aus vier verschiedenen deutschen Anbaugebiet zu verkosten. Unter den Gästen befand sich auch der Eishockey-Nationalspieler Denis Reul, der zu Besuch bei seiner Mutter in Pegnitz weilte.