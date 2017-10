Creußen bewilligt ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug

CREUSSEN - Die Stadt Creußen nimmt im nächsten Jahr einiges an Geld für die Feuerwehr in die Hand. Der Stadtrat stimmte jetzt der Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs für Seidwitz sowie jeweils einer Tragkraftspritze für Seidwitz, Unterschwarzach und Gottsfeld zu.

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug für die Feuerwehr Seidwitz enthält die standardmäßige Normbeladung. Foto: red



Das jetzige Feuerwehrauto in Seidwitz ist mittlerweile 33 Jahre alt. Die Wehr hat deshalb eine Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) beantragt. Sowohl Kreisbrandinspektorin Kerstin Schmidt als auch der federführende Kommandant der Creußener Wehr, Mario Tauber, befürworten die Investition, da die Neuerung eine wesentliche Verbesserung darstelle. "Auf die Aufnahme von Atemschutzgeräten wird verzichtet", sagte Bürgermeister Martin Dannhäußer (ÜWG-FW).

Ein Atemschutzstandort sei nicht zwingend erforderlich, erläuterte die Kreisbrandinspektorin, weil ein Eintreffen von Atemschutzträgern bei einem Einsatz innerhalb der Hilfsfrist von anderen Wehren geleistet werden könne. Stattdessen sollten erst mal drei Rollcontainer (für Strom und Licht, Wasserschaden und Verkehrsabsicherung) gekauft werden, skizzierte der Bürgermeister.

"Das neue TSF hat die standardmäßige Normbeladung", erläuterte Kommandant und Stadtrat Mario Tauber (ÜWG-FW). Der Ladebereich biete die Möglichkeit, auf örtliche Gegebenheiten einzugehen. Somit könne das Fahrzeug im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden. "Außerdem ist der Fortbestand der Wehr durch ausreichend Nachwuchs gesichert, die Anzahl der Aktiven überdurchschnittlich hoch und so eine Anschaffung deshalb auch sinnvoll", sagte Tauber. Man brauche dringend Fahrzeuge mit erhöhter Schlagkraft. "Das TSF ist zukunftsträchtig", befand er.

Kosten um die 100 000 Euro

"Die Kosten für das Fahrzeug liegen zwischen 100 000 und 110 000 Euro, für die drei Container bei 12 000 bis 15 000 Euro", führte der Bürgermeister aus. Die Förderung des Freistaates betrage 42 000 Euro. "Ich habe bei den Unterlagen für den Stadtrat einen Anhaltspunkt über den Preis vermisst", kritisierte Raimund Nols (SPD). Man habe nur die Stellungnahmen der Kreisbrandinspektorin und des Creußener Kommandanten erhalten, aber nichts über anfallende Kosten. "Ich bin nicht gegen die Anschaffung, aber wir müssen mit unserem Haushalt sparsam umgehen und da wäre eine Preisangabe im Vorfeld sinnvoll gewesen, um darüber in den Fraktionen zu sprechen", so Nols.

Grundsätzlich könne jeder Stadtrat bei solchen Fragen im Vorfeld im Rathaus nachfragen, erwiderte Martin Dannhäußer. Außerdem müsse man erst die Ausschreibung abwarten, um genaue Zahlen nennen zu können. "Es gibt Erfahrungswerte, aber die Fahrzeuge unterscheiden sich extrem in der Ausschreibung", betonte auch Tauber.

Der Anschaffung des Fahrzeuges wurde letztlich genauso zugestimmt wie dem Kauf von Tragkraftspritzenpumpen für die Wehren in Seidwitz, Unterschwarzach und Gottsfeld. Die vorhandenen Modelle aus den Jahren 1962, 68 und 69 hätten immer wieder technische Probleme, so Dannhäußer, und auch die Beschaffung von Ersatzteilen werde zusehends schwieriger. "Um die Einsatzkraft der Wehren zu erhalten, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich", sagte er. Der Preis pro Pumpe liege zwischen 9500 und 13 000 Euro. Da Prebitz für die Feuerwehr Losau auch eine neue Pumpe anschaffen wolle, könne es eine interkommunale Sammelbeschaffung geben. Vor der Anschaffung sollte man sich aber unbedingt bei anderen Wehren erkundigen, die die gleiche Pumpe haben, ob sie auch in das vorhandene Fahrzeug reinpasst, betonte Tauber.

"Die Ausstattung der Feuerwehren ist eine hoheitliche Aufgabe der Kommune", resümierte Harald Busch (Creußener Liste). Deshalb befürworte er die Anschaffung ausdrücklich. So sah es auch Fritz Büttner (CSU). "Es fällt zwar schwer, Geld aus dem Haushalt herauszunehmen, aber die Altersstruktur der jetzigen Pumpen ist schwierig, und was ist in dem Fall, wenn sie gebraucht werden und nicht funktionieren?", fragte er.

