Creußen: Blitzeis sorgt für ruhige Bürgerversammlung

Kritik an Kinderhort und Kanal Neuenreuth - 01.02.2017 18:08 Uhr

CREUSSEN - Ruhig ging es zu bei der ersten Bürgerversammlung für die Bewohner von Haidhof bis Kamerun. Das Blitzeis hatte wohl etliche davon abgehalten, in die Mehrzweckhalle zu kommen. Dennoch gab es zwei Themen, bei denen sich die Wogen noch nicht geglättet haben, wie Bürgermeister Martin Dannhäußer in seinem Jahresrückblick vermutet hatte: die Hortsituation in Creußen und der Kanalbau in Neuenreuth.

Paul Schwind ist sauer: Rund 3000 Euro muss jeder Neuenreuther für den Ausgleichsschacht aufbringen, und auch für Wartung und Reparaturen sind die Anlieger selbst zuständig. © Ralf Münch



Paul Schwind ist sauer: Rund 3000 Euro muss jeder Neuenreuther für den Ausgleichsschacht aufbringen, und auch für Wartung und Reparaturen sind die Anlieger selbst zuständig. Foto: Ralf Münch



Kerstin Hartmann aus Bühl greift die Situation für viele Familien in Creußen auf, die auf eine Betreuung ihrer Kinder im Hort angewiesen sind. „Es wäre schön, wenn man da zügiger vorankäme.“ Vor allem was die Betreuungszeiten anbelangt, war es im vergangenen Jahr zu keinem Konsens mit dem Träger, der evangelischen Kirche, gekommen. Über das Freiwilligenzentrum Bayreuth habe man nach Vermittlung von Renate van de Gabel-Rüppel, Grüne/Unabhängige, fast eine Lösung gefunden. Doch jetzt, nach einem halben Jahr, sei die Unsicherheit noch immer da. Urlaube können nicht geplant werden. „Je länger das dauert, umso schlechter wird es dann angenommen“, sagt Hartmann, die selbst beide Kinder aus dem Hort abgemeldet hat.

„Über 20 Kündigungen gibt es aufgrund der neuen Abholzeiten“, ist sie sicher. Und: der Hort sei derzeit voll mit Erstklässlern. „Ich plädiere immer noch dafür, das Gespräch für eine offene Gruppe zu führen. Die rechtliche Möglichkeit dazu besteht. Ich habe mich erkundigt.“ Dannhäußer weist darauf hin, dass die Träger bei den Entscheidungen ein Wort mitzureden haben. Zu klären seien auch viele rechtliche Fragen. Seine Zusage: „Bis Ostern wollen wir etwas konkretes haben.“

Jeder zahlt 3000 Euro

Die Bürger zahlen für den Unterhalt des Kanals in Neuenreuth. Über Jahrzehnte hatte sich die Planung für den Kanalbau hingezogen. Nun ist die Baumaßnahme abgeschlossen. Gebaut wurde auch ein Ausgleichsschacht, eine Vakuumanlage. Und hier entzündet sich die Kritik von Paul Schwind. Rund 3000 Euro muss jeder Neuenreuther für dieses Bauwerk zahlen. „Hätten das die Bürger im Vorfeld gewusst, hätten sie sich für Kleinkläranlagen entschieden“, sagt Schwind. Seine eigentliche Frage aber lautet, wer für die Wartung und für den Unterhalt des Schachtes aufkommt. Dannhäußer: „Das müssen die Bürger zahlen.“

Das Gewerbegebiet „Oberer Brunnen“ in Neuenreuth ist bald rechtskräftig. Es fehle noch eine Ausgleichsfläche, informiert Dannhäußer. Dafür soll ein Waldstück herangezogen werden. Im April oder Mai werde die zweite Auslegung des Bebauungsplanes folgen und dann werde er rechtskräftig. Schwind: „Aber die Bürger wollen die Flächen ja gar nicht verkaufen.“ Dannhäußer: „Es gibt mehr als einen Eigentümer.“

Einiges für den behindertengerechten Ausbau sei in den vergangenen Jahren passiert, sagt Reinhard Haase. „Ich fahre ja immer mit meinem Scooter durch Creußen.“ Bordsteine wurden abgesenkt, kritische Stellen beseitigt. Seine Anregung: „Die Holzbrücke über den Schwarzbach mit einem Absatz von etwa 15 Zentimetern, die kann ich nicht fahren. Und dabei ist das so ein schöner Weg.“ Dannhäußer sichert zu, dass das 2018 mit eingeplant werde.

Die Flüchtlingsunterkunft ist laut Dannhäußer ein Modellprojekt des Landkreises. In den gemeindlichen Häusern an der Sudetenlandstraße können 46 Personen untergebracht werden. Zur Zeit sind hier nur 16 Flüchtlinge, berichtet Dannhäußer. Noch in dieser Woche kommen aber sechs Flüchtlinge aus den ehemaligen GUS-Staaten, aus Weißrussland und Georgien. Die Unterkunft in der Bayreuther Straße biete 16 Plätze für nicht mehr minderjährige Flüchtlinge. Zur Zeit leben hier 14 junge Männer. „Das Projekt macht Schule“, sagt Dannhäußer. „Es kommt immer wieder Besuch aus anderen Landkreisen.“

Weniger Schulden

Creußen hat 1,8 Millionen Euro weniger Schulden. In den Jahren 2012 bis 2016 sei es gelungen, den Schuldenstand der Stadt Creußen um 1,8 Millionen Euro zu reduzieren, sagt Dann-häußer. Und das trotz etlicher Investitionen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung sei um 145 Euro auf 2245 Euro gesenkt worden. 2016 habe man zum zweiten mal eine Bedarfszuweisung beantragt und erhalten. „Das ist natürlich mit Hausaufgaben verbunden“, so Dannhäußer. Im vergangenen Jahr seien deshalb Gebühren erhöht worden, etwa die Miete für das Alte Rathaus oder die Hundesteuer. Weiterhin kümmere man sich intensiv um Baulandausweisung, und Waldflächen sollen verkauft werden. Die Auflösung von Rechtlergemeinschaften schaffe die Voraussetzung dafür.

Zur Eiswurfproblematik gibt es einen Fernsehbeitrag. Am Sonntag, 19. Februar, 18.30 Uhr, geht es in einer Terra-express-Sendung im ZDF neben anderen Themen um den Eiswurf von Windrädern. Gedreht wurde auch im Lindenhardter Forst. Nicht ohne Stolz verkündet Dannhäußer, dass die Stadt dank regenerativer Energien, wie Windkraft und Photovoltaik, das eineinhalb bis 1,8-fache an Energie erzeugt, als die Stadt verbraucht. „Wenn die Windräder von Unterschwarzach noch dazukommen, wird es das Drei- bis Vierfache

sein.“

Im Lutherjahr plant man im Krügemuseum eine Ausstellung mit dem Titel: „Prost, Luther!“ 1650 Besucher gab es im Museum und bei Stadtführungen im vergangenen Jahr. Dann-häußer: „Wir hoffen, dass wir die Besucherzahlen halten können.“ Stadt- und Museumsführer waren rund 1209 Stunden im Einsatz.

GABI SCHNETTER