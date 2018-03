Creußen: Einsatzwagen der Helfer vor Ort fing Feuer

Fahrer blieb unverletzt - Anschaffung war komplett spendenfinanziert - vor 1 Stunde

CREUSSEN - Schreck bei den Creußener Helfern vor Ort (HvO): Auf einer Einsatzfahrt am Sonntagmittag nach Windischenlaibach geriet auf der Staatsstraße zwischen Neuhof und Seidwitz das Auto in Brand.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts fing der Einsatzwagen der Helfer vor Ort Feuer. Der Fahrer, der zu einer Einsatzfahrt am Sonntagmittag nach Windischenlaiba unterwegs war, konnte den Wagen unverletzt verlassen. © Patrick Czekalla



Vermutlich wegen eines technischen Defekts entstand ein Totalschaden. Der Fahrer konnte den Wagen unverletzt verlassen. Das Fahrzeug war seit fünf Jahren im Einsatz der HvO. Seine Anschaffung sowie die medizinische Ausstattung war komplett durch Eigenmittel und Spenden finanziert worden.

„Der Unfall trifft uns natürlich hart, da wir nun schnellstmöglich ein neues Fahrzeug samt Ausstattung anschaffen müssen“, sagt Patrick Czekalla, Bereitschaftsleiter der HvO in Creußen. Deshalb sei man nun erneut auf Spenden angewiesen. Bis es ein neues Einsatzfahrzeug gibt, sind die HvO Creußen bei der Integrierten Leitstelle abgemeldet.

Seit 2007 im Einsatz

Die Helfer vor Ort sind in Creußen seit 2007 am Wochenende und an Feiertagen im Einsatz. Den Brand löschten die Feuerwehren aus Creußen und Neuhof. „Wir möchten uns ausdrücklich bei dem Fahrer des nachfolgenden Autos bedanken, der mit Lichthupe auf den Brand aufmerksam gemacht hat“, erklärte Czekalla.

Frauke Engelbrecht