Creußen: Kriegerdenkmal ins rechte Licht rücken

Soldatenkameradschaft übernimmt von der Stadt die Pflege und legt das Umfeld neu an - vor 0 Minuten

CREUSSEN - "Wir wollten endlich was machen", sagt Jörg Weigel, Vorsitzender der Soldatenkameradschaft Creußen und Umgebung. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gab jetzt grünes Licht dafür, das Kriegerdenkmal samt Gelände drumherum auf dem Friedhof herzurichten.

Das Kriegerdenkmal auf dem Creußener Friedhof soll saniert werden. Die ersten Arbeiten – Baumfällungen – wurden bereits durchgeführt, sagt Jörg Weigel, Vorsitzender der Soldatenkameradschaft. Foto: Frauke Engelbrecht



Auch die Kirche und die Stadt sind angetan davon, dass der Verein das in Angriff nehmen will, sagt Weigel. So wurden in der vergangenen Woche bereits die Bäume neben dem Gedenkkreuz von der Stadt entfernt und das Holz entsorgt. Nach der Frostperiode sollen die Wurzelstämme ausgegraben werden. "Die Bäume haben viel Dreck und Schatten gemacht", sagt Weigel. Nun soll die gesamte Rasenfläche neu gemacht werden. Dazu wird der bisherige Humus abgetragen und es wird neu angesät. "Es soll dabei eine sogenannte Schattensorte verwendet werden", erklärt Weigel. Der Lichteinfall auf die Fläche ist wegen großer Bäume entlang der Friedhofsmauer eingeschränkt. "Deshalb wächst bisher dort am besten Moos", so der Vorsitzende.

Die bestehenden 34 Gedenksteine für die dort beigesetzten Toten – Einheimische, Kriegsgefangene und Unbekannte beider Weltkriege – werden nun zunächst fotografiert und ihre Lage dokumentiert, dann entfernt und nach Abschluss der Maßnahme wieder gesetzt. Ebenfalls neu gemacht werden sollen die Randleisten am Weg. Rund anderthalb Meter des Weges sollen neu gepflastert werden. "Eigentlich müsste der gesamte Weg neu gemacht werden", sagt Weigel. Nach einem Gespräch mit der evangelischen Kirche als Träger des Friedhofs habe diese aber abgelehnt. Weiter müsste der unter dem Weg liegende Kanal gemacht werden, jedoch wäre das momentan zu teuer.

Ebenfalls soll eine neue Hecke gepflanzt werden beziehungsweise die bestehende Thujahecke hinter dem Gedenkkreuz neu gepflanzt werden. Den Abschluss auf beiden Seiten sollen zwei Zierbäume bilden. "So soll eine Symmetrie des Geländes entstehen", erklärt Weigel. Neben dem Gedenkkreuz sollen noch Rosenbeete angelegt sowie ein Weg vor dem Kreuz entlang gepflastert werden. "Hier kann dann bei den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag besser entlang gegangen werden", sagt Weigel. Auch links neben dem Gedenkkreuz soll eine größere Fläche gepflastert werden. Hier soll dann eine Bank – für die im Übrigen noch ein Sponsor gesucht wird – aufgestellt werden.

Kosten von 10 000 Euro

Schließlich soll noch ein Wasseranschluss kommen, der im Eingangsbereich am vorhandenen städtischen Anschluss geplant ist. "Dann können wir den Rasen besser sprengen, als bisher, wo wir das Wasser mit Gießkannen vom Brunnen holen mussten", so Weigel. Der Wasseranschluss war auch Voraussetzung für eine Förderung der Kriegsgräberfürsorge, erläutert der Vorsitzende. Diese beträgt 3500 Euro. Insgesamt wird die Maßnahme um die 10 000 Euro kosten, schätzt Weigel. Auch der Landesverband werde die Sanierung des Creußener Kriegerdenkmals mit 800 Euro unterstützen, so Kreisvorsitzender Jürgen Hädinger. Er zeigt sich erfreut, dass nun nach den Kriegerdenkmälern in Lindenhardt, Kirchenbirkig und Wichsenstein auch die Anlage in Creußen gemacht wird.

Grundsätzlich ist es Aufgabe der Kommune, das Kriegerdenkmal zu pflegen. Die Stadt habe aber bei der Soldatenkameradschaft angefragt, ob sie die Aufgabe übernehmen würde, so Weigel. Die Stadt erhalte vom Freistaat jährlich 700 Euro für diese Aufgabe. "Davon haben wir bisher 140 Euro im Jahr bekommen", sagt Weigel, "da ist also noch einiges übrig." Er rechnet damit, dass der Betrag, den die Soldatenkameradschaft für die Sanierung aufbringen muss, nicht so hoch ist.

Sobald es die Witterung zulässt, soll mit der Maßnahme begonnen werden, mit einer entsprechenden Firma laufen bereits die Verhandlungen. Bis Ende Juni soll alles fertig sein. Dann sei noch gut ein Monat Zeit, dass alles gut anwachsen könne. "Wir feiern am 12. August unser 50-jähriges Wiedergründungsjubiläum, bis dahin soll alles fertig sein", erklärt Weigel.

Die Sorge und Pflege um die Kriegsgräber ist Weigel und seiner ganzen Familie schon immer wichtig. "Wir sind schon immer das Vereinslokal und damit auch Mitglied bei der Soldatenkameradschaft", erzählt der 37–Jährige. Eine besondere Bedeutung hat das Thema in seiner Familie auch, weil der Bruder seiner Oma bis heute vermisst ist. Als Weigel bei der Bundeswehr seinen Grundwehrdienst – bei der Flugabwehr in Pfullendorf und Manching – geleistet hat, wurde ihm die Wichtigkeit des Themas so richtig bewusst. "Das ist Geschichte von uns, und die Soldaten sind auch für uns gestorben", sagt er. Seit neun Jahren ist er Mitglied bei der Soldatenkameradschaft, hatte erst kommissarisch das Amt des zweiten Vorsitzenden ausgeübt. Vor zwei Jahren wurde er dann zum Vorsitzenden, als Nachfolger von Paul Koch, gewählt. Am vergangenen Wochenende wurde Weigel in seinem Amt erneut bestätigt.

Für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Soldatenkameradschaft wurden Andreas und Hans-Jürgen Küffner sowie Andreas Pröll für zehn Jahre, Gerhard Nisi für 15 Jahre, Hans Schirmer für 20 Jahre, Felix Kulka für 25 Jahre, Herbert Schott für 40 Jahre, Hans Vogtmann für 45 Jahre und Günther Engelbrecht für 50 Jahre ausgezeichnet.

FRAUKE ENGELBRECHT