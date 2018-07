Creußener dicht an den Profis der Tour de France

Florian und Max Rank waren auf der berühmten Radrennstrecke unterwegs - vor 1 Stunde

CREUSSEN - Einmal die Tour de France fahren. Für Florian und Max Rank ist das die Erfüllung eines Kindheitstraums, den sich die Brüder bereits zum zweiten Mal erfüllt haben.

Die Brüder Florian (li.) und Max (re.) Rank aus Creußen sind ein Stück der Tour de France gefahren. Das Bild wurde bei Alpe d’Huez – zwei Kilometer vor dem Ziel, bei 13,8 Kilometern Gesamtstrecke. © privat



Seit Ende der 90er Jahre sind Florian und Max Rank Fans von Radprofi Jan Ullrich, der einst die Tour de France gewonnen hat. Daran konnte auch der Dopingskandal um ihn nichts ändern. Und so waren die Brüder vergangene Woche auch bei der legendären Tour dabei, sind insgesamt rund 500 Kilometer mitgefahren. Nicht mit den Profis, sondern immer zwischendrin, aber auf der offiziellen Strecke.

Die beiden Brüder stammen ursprünglich aus Creußen. Jetzt lebt Max (28) in Bayreuth, ist Rechtsreferendar. Florian (29) ist in Berlin im Einzelhandel tätig. Aber regelmäßig besuchen sie ihren Vater Helmut.

Vor zwei Jahren haben sie das Abenteuer schon einmal gewagt. Und um das Kindheitserlebnis ganz echt werden zu lassen, sind die beiden auch in Telekom-Trikots gefahren. "Wir wollen die Profis sehen und selber fahren", sagt Max. Vergangene Woche sind sie dann bei der sogenannten Alpenwoche mitgefahren, den berühmten Anstieg nach Alpe d’Huez geradelt. Insgesamt 21 Kehren, 1000 Höhenmeter und 14 Kilometer Strecke mussten hier bewältigt werden. Durchschnittlich 80 Kilometer am Tag haben sie ansonsten zurückgelegt. Von den Profis waren diesmal 186 am Start. "Die Zuschauer haben ein Spalier gebildet, durch das sie gefahren sind", sagt Max.

Wie haben sie sich auf die Tour vorbereitet? "Eigentlich nicht speziell", sagt Florian. Sie sind grundsätzlich sportlich, sind schon Marathons gelaufen, fahren auch daheim regelmäßig Rad. Für die Brüder ist der Radsport ein idealer Ausgleich zum Alltag. "Trotzdem war es bei den Anstiegen schon eine Qual", so Florian. Aber sie hat Spaß gemacht.

Und am Ende der Tour-Woche haben sie gemerkt, dass sie fitter waren, als zu Beginn. Muskelkater hatten sie nicht. "Die Bewegung ist eine andere als beim Laufen", sagt Florian. Beim Radfahren werde nicht so viel gestaucht. Und freilich waren sie am Abend immer erschöpft. Aber es war toll. "Und wir konnten nach jeder Etappe mit gutem Gewissen essen, was wir wollten", sagt Max. Sicher, sie achten immer auf gesunde Ernährung, aber bei dem Sport werde so viel Energie verbraucht, die dann wieder aufgetankt werden müsse. Nudeln, Pizza, Eis, Kaffee und Kuchen, listet Florian auf. Das ist es, was Radfahrer lieben. "Und nach der extremen sportlichen Betätigung konnten wir uns das einfach erlauben", sagt er.

Versorgt haben sich die Brüder, wie alle anderen Fans, selbst. Sie waren mit einem ausgedienten Feuerwehrmehrzweckauto mit Dachzelt unterwegs. Das Auto stand immer am Startpunkt der entsprechenden Etappe, von dort sind sie morgens los und abends wieder zurückgekommen. Während sie zu den Profi-Radfahrern keinen Kontakt hatten – die waren komplett abgeschirmt, nur manchmal haben sie ihnen etwas zugerufen, wenn sie vorbei fuhren – sind sie mit den anderen Fans schnell in Kontakt gekommen. Da war zum Beispiel Herbert aus Brandenburg, 65 Jahre alt und total fit. "Bei ihm konnten wir abends immer fernsehen, Tour de France natürlich", erzählt Florian lachend. Aber auch mit den anderen kam man schnell ins Gespräch. Und auch zu den Einheimischen haben sie schnell Kontakt gefunden. "Die Gastfreundschaft der Franzosen ist sehr groß", lobt Max. Einmal musste ihre Autobatterie überbrückt werden und sofort kam jemand zu Hilfe.

Die Woche in Frankreich war eine ganz andere Art von Urlaub für die beiden. Und es war eine sportliche Herausforderung. Auch vom Land haben sie ein bisschen was gesehen, waren in Annecy, Grenoble und Albertville. Mit dem Rad sind sie in der Gegend rund um Annecy gefahren, durchs Maurienne-Tal, die drei Bergklassiker Madelaine, Télégraphe und Galibier bis nach Apiesse.

Leichte Räder genügen

Hatten sie besondere Räder für die Tour? "Nein", sagt Max, "wir hatten kein Profimaterial, aber gute Räder." Es komme immer auf Fahrer und Körper an, nicht auf die Maschine. Es brauche ein Rennrad, das leicht und effizient fährt. Und man müsse immer wieder den inneren Schweinehund überwinden, sagt sein Bruder Florian. "Kurve für Kurve fahren, nicht die ganze Etappe vor sich sehen. Das ist auch eine mentale Herausforderung."

Am Sonntag endet die Tour de France mit der letzten Etappe auf der Champs-Élysées in Paris. Maximilian Rank tippt darauf, dass Geraint Thomas, ein Walliser, der momentan schon das Gelbe Trikot trägt, Gesamtsieger wird. "Der ist stark", sagt er. Die deutschen Sprinter sind schon alle ausgestiegen. Die beiden Brüder werden sich den Endspurt auf jeden Fall im Fernsehen anschauen.

FRAUKE ENGELBRECHT