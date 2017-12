Creußener Kirchendach instabil wie ein Kartenhaus

Jakobuskirche bleibt am Sonntag geschlossen — Gravierende Schäden — Notsicherung geplant - vor 1 Stunde

CREUSSEN - Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt die evangelische Gemeinde: Bei der Sanierung wurden deutlich größere Schäden am Dachtragwerk festgestellt als ursprünglich angenommen. Weil der Statiker die Standsicherheit der Dachbalken nicht mehr gewährleisten kann, bleibt das Gebäude am Sonntag geschlossen.

Das Dachtragwerk über dem Gewölbe der Creußener Jakobuskirche ist nicht mehr stabil. Damit nichts passiert, wird eine Notsicherungsmaßnahme durchgeführt. Die Schäden wurden erst während der Arbeiten festgestellt. © Ralf Münch



Der Boden des Gewölbes in der Jakobuskirche sollte eigentlich hohl sein. Allerdings haben die Bauarbeiter, die derzeit mit der 3,6 Millionen teuren Sanierung beschäftigt sind, Bauschutt darin gefunden. Das sei nichts Außergewöhnliches und komme öfter vor, erklärt Michael Erhard vom Staatlichen Bauamt. Er betreut die Sanierung der Kirche.

Schutt mit Staubsauger entfernt

Im Zuge der Erneuerung ist der Schutt mit einer Art Riesenstaubsauger entfernt worden. "Erst danach konnten die Arbeiter das Ausmaß des Schadens sehen: Das Dachtragwerk über dem Gewölbe ist nicht mehr stabil", so Erhard weiter. Vom Prinzip her könne man es sich wie bei einem Kartenhaus vorstellen: Zieht man eine schräge Karte heraus, stürzt die gesamte Konstruktion ein. Im Creußener Fall wäre das Hauptschiff der Kirche betroffen.

Damit nichts passiert, wird eine Notsicherungsmaßnahme durchgeführt. Wie diese genau aussehen wird, kann Michael Erhard am Donnerstagnachmittag noch nicht sagen. Der Gottesdienst an diesem Sonntag um 9.30 Uhr kann jedenfalls nicht in der Kirche stattfinden und wird in das Gemeindehaus verlegt, wie Pfarrer Achim Peter auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten mitteilt. "Dort könnte es kuschelig werden, aber das mache nichts."

Er hofft, "dass alles gut geht" und er und die Gläubigen die Kirche am Zweiten Advent wieder nutzen können. Erhard hingegen sieht das skeptisch. Er vermutet, dass es der Dritte Advent werden könnte, bis die Gläubigen die Kirche wieder nutzen können — wenn auch mit einer Notsicherung.

Mit diversen Schäden an der Kirche haben Erhard und Peter gerechnet. Aber dass sie so gravierend ausfallen, dass das Gotteshaus gesperrt werden muss, war dann doch für beide eine Überraschung. Inwiefern sie die Sanierungsarbeiten verzögern und deren Kosten in die Höhe treiben, lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Laut dem Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamtes werde die Sanierung des Daches der des Kanals lediglich vorgezogen.

Die Notsicherung übernimmt die Firma, die sowieso in der Kirche tätig ist. Die Erneuerungsarbeiten müssen aber erst ausgeschrieben werden. Erst nach den Angeboten verschiedener Firmen kann Michael Erhard Genaueres zu den möglichen Zusatzkosten sagen.

