Am Wochenende war in Ottenhof anläßlich der Kirwa wieder einmal der Bär los. Bei der Nachkirwa am Montag tanzten dabei die "Kirwarentner" den Baum aus. Am Ende hielten die Ottenhofer Kirwasenioren, Beate und Jürgen Gröschel, den Blumenstrauß in den Händen.