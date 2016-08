Creußenerin kam bei Überschlag glimpflich davon

CREUSSEN - Relativ glimpflich ging ein Unfall am späten Montagabend auf der B2 nahe Creußen ab. Obwohl sich ein Fahrzeug an der Abzweigung nach Haidhof mehrfach überschlagen hat, kamen die Insassen mit leichten Verletzungen davon.

Obwohl sich der Audi auf der B2 bei Creußen mehrfach überschlug, kamen die junge Fahrerin und ihr Beifahrer mit relativ glimpflichen Verletzungen davon. © News5/Holzheimer



Am späten Montagabend ereignete sich auf der B2 bei Creussen an der Einmündung nach Haidhof ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Die junge Fahrerin eines Audi A3 kam mit ihrem Pkw aus Richtung Schnabelwaid aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve kurz vor Creußen von der Strasse ab. Ihr Wagen überschlug sich mehrfach, nachdem er auch verschiedene Straßeneinrichtungen niedergewalzt hatte und blieb schließlich auf dem Dach im Graben liegen.

Die Creußenerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ebenso wie ihr Beifahrer. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Bayreuth gebracht. Die Feuerwehr Creussen leitete den Verkehr um, nahm auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf und leuchtete die Unfallstelle aus.

