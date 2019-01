Crusaders wollen gegen EVP erstmals punkten

PEGNITZ - An diesem Wochenende steht für die Ice Dogs nur das Auswärtsspiel am Freitag beim EV Fürstenfeldbruck an, am Sonntag, einem der Ausweichtermine, ist der EVP spielfrei.

Aleksandrs Kercs will auch diesmal dazu beitragen, dass der EVP wie im vergangenen Jahr als Sieger das Eis verlässt. © Reinl

Eishockey-Abstiegsrunde

EV Fürstenfeldbruck – EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) - Die Mannschaft von Trainer Markus Pasterny konnte in der Verzahnungsrunde bisher noch keinen einzigen Punkt erobern und steht momentan mit einem Spiel weniger auf dem letzten Tabellenplatz. Abgesehen von der 0:10-Niederlage in Schweinfurt konnten die Crusaders allerdings immer gute Ergebnisse erzielen und alle Spiele offen gestalten.

In der vergangenen Saison musste der EVP in Fürstenfeldbruck auch erst einem Rückstand hinterher laufen, bevor man mühsam mit 5:2 Toren als Sieger vom Eis ging. Die Ice Dogs sollten daher gewarnt sein, dass das Spiel kein „Selbstläufer“ wird.

Die Oberbayern haben mit dem Erreichen der Verzahnungsrunde ihr Saisonziel bereits erreicht. Sie können befreit aufspielen und versuchen, dem einen oder anderen Team ein Bein zu stellen. Nachdem der EVP am vergangenen Wochenende aufgrund von Verletzungen und Krankheit nur mit einem Rupfteam antreten konnte, meldeten sich diese Woche Ingo Krapf, Darnell Pruett, Sven Adler und Benjamin Frank zurück. Verzichten müssen die Ice Dogs dagegen weiterhin auf Timo Jüngst und den gesperrten Johannes Seidinger. Hinter dem Einsatz von Torwart Julian Bädermann steht noch ein Fragezeichen. Gut möglich, dass ihn wieder Maximilian Schmidt vertritt, der am Sonntag gegen Moosburg schon eine überzeugende Leistung abgeliefert hat.

jb/rr