CSU lobt Hans Hümmer für "noble Geste" beim Haushalt

Gemeinden sparen Millionen - Nach Urteil des Verwaltungsgerichts ziehen Freie Wähler und Landrat Hermann Hübner (CSU) an einem Strang - vor 1 Stunde

BAYREUTH - So ändern sich die Zeiten: 2016 wurde das ganze Jahr über den Kreishaushalt gestritten, sogar vor Gericht, heuer gab es im Kreisausschuss nach nicht einmal eineinhalb Stunden volle Zustimmung und zudem hohes Lob der CSU für die FWG-Sprecher Hans Hümmer und Stefan Frühbeißer, auf Landrat Hermann Hübner (CSU) zugegangen zu sein. Der Grund der Harmonie: 2017 und 2018 werden die Kommunen über die Kreisumlage in Millionenhöhe entlastet.

Im Dezember hatte Hans Hümmer (FWG) eine Klage gegen den Landkreis wegen des Haushalts 2016 gewonnen, jetzt sprach ihm sogar die CSU hohes Lob aus für "die noble Geste" bei der Aufstellung des Haushalts 2017. Unter dem Strich sparen die Gemeinden in zwei Jahren rund sechs Millionen Euro.



Hohe Wellen schlug im vergangenen Jahr der Vorwurf von Hans Hümmer (FWG), der Landkreis würde sich auf Kosten der Gemeinden bereichern und Rücklagen in Millionenhöhe anhäufen. Was zunächst immer wieder bestritten worden war, hat sich später bewahrheitet. Kämmerer Horst Hager in seinem 25. Haushaltsentwurf: „Da sich in der Ergebnisrücklage 6,48 Millionen Euro befinden und zudem das Jahresergebnis 2015 bei 7,32 Millionen Euro lag, ist eine Reduzierung des Kreisumlage-Hebesatzes um vier auf 41 Prozentpunkte möglich.“

Damit verzichtet der Kreis heuer auf 3,41 Millionen Euro. Weil zudem die Rechnungsergebnisse seit 2009 um insgesamt 13,54 Millionen Euro über Plan ausgefallen sind, werden die Kommunen auch 2018 nochmals um mindestens 2,5 Millionen Euro entlastet.

Unter solchen Voraussetzungen war in einer Sitzung des Ältestenausschusses schnell Einigung über das neue Zahlenwerk zu erzielen, zumal sich die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU) vorher noch vermittelnd eingeschaltet hatte. Am meisten freute sich darüber neben dem Landrat dessen härtester Kritiker Hümmer: „Damit sind wir auf einem guten Weg und können uns in der Öffentlichkeit wieder als Einheit präsentieren, nachdem der Konsens zuletzt stark gelitten hatte.“

In Zahlen ausgedrückt schließt der Etat, dem der Kreistag noch zustimmen muss, im Ergebnishaushalt mit 95,5 Millionen Euro ab. Steht hier angesichts der Rücklagen ein unproblematisches Minus von 164 000 Euro zu Buche, wird im Finanzhaushalt bei einer Summe von 92,4 Millionen Euro ein Plus von 1,3 Millionen Euro erwirtschaftet.

Für Investitionen von gut neun Millionen Euro werden etwa 4,7 Millionen Euro an Zuschüssen erwartet. Zwar sieht der Haushalt auch eine Kreditermächtigung über 1,5 Millionen Euro vor, doch sollen unter dem Strich die Schulden um mindestens 200 000 auf unter 30 Millionen Euro gedrückt werden, nachdem sie vor einigen Jahren noch bei 36 Millionen Euro lagen. Hermann Hübner voller Stolz: „Damit bringen wir den sechsten Haushalt in Folge ohne Neuverschuldung ein.“

Ein Thema im Kreisausschuss war die neuerliche Steigerung der Personalausgaben um knapp eine Million oder 6,35 Prozent auf 16,5 Millionen Euro. Landrat Hübner begründete dies mit immer neuen Pflichtaufgaben, Neueinstellungen im Zuge der Flüchtlingskrise und einer neuen Entgeltordnung. Vor allem Karl Lappe (WG) hielt dem entgegen, dass seit 2008 immerhin 52 Kräfte neu eingestellt worden seien, oftmals für Konzepte und Studien, deren Sinn durchaus zu hinterfragen wäre. Georg Röhm (JL) forderte Personalumschichtungen, damit das Landratsamt wieder mehr seiner Aufgabe als Dienstleister der Bürger und Gemeinden gerecht werden könne.

Günter Dörfler (CSU) wies darauf hin, dass der Landkreis seit 2008 über 60 Millionen Euro investiert und trotzdem die Schulden gesenkt habe. Weitere große Herausforderungen stünden in den nächsten Jahren mit der Sanierung der Gesamtschule Hollfeld oder dem Neubau der Jugendstätte Haidenaab an, Maßnahmen, die der Jugend zugute kämen und damit in die Zukunft gerichtet seien. Nach ersten Gesprächen mit der Firma BellandVision in Pegnitz sei er zudem guter Dinge, dass 2018 im Landkreis eine gelbe Wertstofftonne eingeführt werden könne.

Auch Stefan Unglaub (SPD) befürwortete den gemeinsam getragenen Entwurf, in den Anregungen von allen Seiten eingearbeitet seien. Im Sinne weiterer Sparbemühungen müsse man sich allerdings fragen, ob man bei allen neuen Bundes- oder Landesprogrammen mitmachen müsse.

Hans Hümmer (FWG) wollte nicht mehr nachtarocken: „Für uns ist das Ergebnis wichtig und das bedeutet mehr Investitionsspielraum für die Kommunen. Wenn die Einsicht von heute schon früher angewandt worden wäre, wäre vieles viel einfacher gewesen.“

Warum nicht früher?

Karl Lappe (WG) war ähnlicher Meinung: „Warum war ein solcher Konsens nicht schon im Vorjahr möglich? Da hätten wir uns viel Ärger ersparen können.“ Die Einführung einer gelben Tonne befürwortet er, allerdings müsse damit ein Rückbau bei den Recyclinghöfen einhergehen. Manfred Neumeister (Grüne und Unabhängige) appellierte an den Teamgeist im Landkreis.

Es sei auch in den vergangenen Jahren nicht alles verkehrt gewesen, schließlich habe es dafür jeweils Mehrheitsbeschlüsse gegeben, doch beim jetzigen Konsens gebe es einen eindeutigen Sieger: den Bürger.

RICHARD REINL