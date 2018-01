CSU-Politikerin fordert: Pottensteiner Lichterfest als Kulturerbe

POTTENSTEIN - Die brennenden Hänge faszinieren Franken: 20.000 Besucher pilgerten am Wochenende zur Ewigen Anbetung nach Pottenstein. Eine CSU-Politikerin fordert jetzt die Aufnahme als immaterielles Kulturerbe in Bayern - und bekommt Unterstützung.

Ein Lichtermeer: Jedes Jahr werden auf den Hängen rund um Pottenstein am Dreikönigstag etwa 1000 Feuer entzündet. Foto: dpa



Tradition hat das Lichterfest. Seit weit über 100 Jahren werden die Bergfeuer in der Fränkischen Schweiz entzündet, besonders um die Ewige Anbetung in Pottenstein aber entwickelte sich zuletzt ein Rummel. Einer, der der Stadt jetzt ein immaterielles Kulturerbe einbringen könnte - zumindest wenn es nach der CSU-Ortsvorsitzenden Birgit Haberberger geht.

Die Lokalpolitikerin will sich für die Aufnahme in das bayerische Kulturerbe-Register stark machen. Erst kürzlich rückten die Fürther Michaelis-Kirchweih und die Nürnberger Epitaphien-Tradition auf, dürfen sich seitdem mit dem Titel schmücken. Jetzt also die brennenden Berghänge in der Fränkischen Schweiz?

Haberberger zumindest sieht die Voraussetzungen für eine Aufnahme erfüllt. Das Lichterfest sei eine lebendige Tradition, wie die 20.000 Besucher vom vergangenen Wochenende beweisen. Doch es gibt auch kritische Töne. Das kleine Örtchen im Landkreis Bayreuth sei förmlich überrollt worden, ortsfremde SUV durch die Acker der Fränkischen Schweiz gepflügt. Die Aufnahme als immaterielles Kulturerbe könnte eben jenem Hype zusätzlichen Aufwind verleihen. Die Sicherheits- und Rettungskräfte seien bereits in diesem Jahr überfordert gewesen, sagen die Verantwortlichen. Mit gerade einmal der Hälfte an Besuchern habe man gerechnet, so Andreas Berner von der Stadt Pottenstein. Dass es derart viele werden, "das war im Vorhinein nicht klar."

Die Pottensteiner CSU-Politikerin Birgit Haberberger bekommt mit ihrem Vorstoß jedenfalls Unterstützung. Etwa von der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer (CSU) und Silke Launert, die für die Christsozialen im Bundestag sitzt. Sie beide trafen sich beim sogenannten "Stärkeantrinken" nach der Pottensteiner Prozession mit Haberberger. Auch Stefan Specht vom zuständigen Bayreuther Bezirksrat - unter anderem Verantwortlich für die lokale Kultur - befürwortet den Vorschlag. Noch wurde kein schriftlicher Antrag gestellt. Zuerst wollen die Verantwortlichen im Dialog mit der Tourismuszentrale prüfen, ob man nicht die gesamte Lichterfest-Kultur in der Fränkischen Schweiz aufnehmen lassen kann. Dazu gehören beispielsweise auch die Anbetungen in Obertrubach und Gößweinstein.

