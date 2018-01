D'Veldensteiner spielen Komödie mit besinnlichen Momenten

Theaterverein präsentiert den Dreiakter "Da Himme wart net" in Neuhaus, Michelfeld und Pegnitz

NEUHAUS - Man kann dem Dahinscheiden eines Zeitgenossen auch lustige Seiten abgewinnen. Der Theaterverein "D’Veldensteiner" hat das am Wochenende bei drei ausverkauften Vorstellungen in der Grundschule Neuhaus bewiesen. Mit der Komödie in drei Akten "Da Himme wart net" von Markus Scheble und Sebastian Kolb.

Wie soll man in die Geschicke der Lebenden eingreifen, wenn man selber nur der Geist eines toten Polizisten und Schutzengel ist? Antworten gibt die Komödie „Da Himme wart net“ des Theatervereins „D’Veldensteiner“. Foto: Klaus Trenz



Das Stück beginnt an der Himmelspforte: Der verstorbene Polizeibeamte Stelzl (Michael Buchfelder) hatte sich schon auf paradiesische Zustände eingestellt, als eine göttliche Stimme ihn darauf hinweist, dass er noch eine Aufgabe zu erfüllen habe. Er soll Schreinermeister Bömmerl (Achim Zinner), der ebenfalls das Zeitliche gesegnet hat, binnen 24 Stunden hinauf in den Himmel holen.

Was wie eine einfache Aufgabe klingt, stellt sich als ziemlich schwieriges Unterfangen heraus. Denn Stelzl ist zwischen der Pflichterfüllung als Schutzengel und der Dienstauffassung eines ehemaligen Polizisten hin und her gerissen. Bömmerls will nämlich ganz und gar nicht schnell in den Himmel, was mit der verzweifelten Tochter Anna (Sophia Ferstl) und der ungeliebten Verwandtschaft (Christian Schreier und Karin Meiler) zu tun hat: Die stürzt sich schamlos auf alles, was Wert hat und hat zudem betrügerische Absichten: Da muss Bömmerl noch ein bisschen was regeln.

Doch wie? Immerhin sind die Geister der Verstorbenen nicht sichtbar und können sich für gewöhnlich auch nicht bemerkbar machen. Eigentlich.

So wie es einer Komödie zueigen ist, wird das Stück zunehmend turbulenter, bekommt sogar skurrile Züge. Vor allem, wenn Finni, die Haushälterin (Zenzi Fischer), Emmeran, der Schreinergeselle (Joachim Kroher) und die Schnapsdrossel Resi (Manuela Thomas) mit sicherlich nicht alltäglichen Methoden ins Geschehen eingreifen. Letztendlich steuert die Geschichte im dritten Akt auf ein furioses Slapstick-Finale zu, bei dem kein Auge mehr trocken bleiben dürfte.

Wie aus einem Guss

Regisseur Achim Zinner hat die Rollen sich und seinen Laiendarstellern auf den Leib geschrieben. Das achtköpfige Ensemble spielt das Stück aus einem Guss und versteht es, den Spannungsbogen über alle drei Akte aufrechtzuerhalten. Und weil die Komödie im doppelten Wortsinn als "Geist-reiche" geschrieben worden ist, wird man in manchen Szenen auch schon einmal tief berührt. Zum gelungenen Theaterabend gehören das Bühnenbild von Michael Wilhelm, der Bühnenaufbau von Leo Schleicher und Egon Müller, die Technik von Robert Kipfer und Michael Burzlauer sowie die Maske von Petra Böhm.

Die Veldensteiner führen ihr Stück noch viermal auf. Am Freitag und Samstag, 12. und 13 Januar, ist man in Michelfeld im Pfarrsaal, am Freitag und Samstag, 19. und 20. Januar, in der kleinen Turnhalle des Gymnasium Pegnitz zu Gast. Die Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr. Eintrittskarten für Michelfeld gibt es bei Joachim Kroher, Telefon (0 96 43) 20 65 073, Eintrittskarten für Pegnitz in der Wagneria. Karten bekommt man auch an den jeweiligen Abendkassen.

KLAUS TRENZ