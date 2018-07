"Da passieren sowieso immer die verrücktesten Sachen"

PEGNITZ - Der Pegnitzer Andy Conrad ist einer der Mitbegründer des Umsonst & Draußen-Festivals Waldstock. Aus einer Kneipenidee ist mittlerweile ein Festival mit Tausenden Besuchern geworden. Im Interview spricht Conrad über die Anfänge, die Entwicklung und den schwierigen Umgang mit dem Abschied vom Festival.

Andy Conrad mit seinem selbstgebastelten Wanderpokal „Le Big Foot de Bengasi“, den der Sieger des Fußstock, einem Hobbyfußballturnier, mit nach Hause nehmen darf. Foto: Markus Maisel



Herr Conrad, stimmt es eigentlich, dass Sie den Tag obligatorisch um 10 Uhr morgens in einer Eisdiele beginnen?

Andy Conrad: Das stimmt schon, aber eigentlich eher um 9 Uhr.

Und die Idee für Waldstock ist tatsächlich in einer Kneipe entstanden?

Conrad: Ja, in der Zaußenmühle. 1994 gab es damals im Gymnasium viele Leute, die Musik gemacht haben. Es haben sich viele Bands gegründet. Ich selbst und ein paar andere Leute hatten auch Bands beziehungsweise eine Band und haben auch schon ewig geprobt. Irgendwie ging aber alles nicht so richtig voran. Deshalb haben wir uns mal getroffen und darüber gesprochen, dass es ja so viele Bands in Pegnitz gibt. Und dann haben wir die alle zusammengeführt. Aber ab dem 17. Festival habe ich mich dann zurückgezogen. Irgendwann reicht es ja auch.

Damit was aus ihrer Kneipenidee geworden ist, können Sie aber durchaus zufrieden sein oder?Waldstock lockt jährlich Tausende Besucher an.

Conrad: Wir hatten auch 1999 schon sehr viele Besucher. Wir hatten aber Angst, dass uns das alles über den Kopf wächst und haben das eher kleiner gehalten. Damals gab es ja auch noch gar keinen Verein. Aber es ist natürlich begrüßenswert, dass sich aus dem Verein so etwas entwickelt hat: Eine Plattform für Jugendkultur in Pegnitz, die nicht nur das Festival macht, sondern auch andere Dinge wie Konzerte oder sogar Filme. Irgendwann haben wir ja auch Fußstock integriert. Das alles eben, was heute unter einer Haube ist und sich wirklich gut entwickelt hat. Ich finde, dass das der Stadt schon Lebensqualität gibt.

Mit ihrer Band "The GoHo Hobos" begleiten Sie am Freitagabend den Umzug, der erstmals stattfindet. Was dürfen die Besucher da erwarten?

Conrad: Naja, wir sind ja quasi so eine Art lustige Heilsarmeekapelle. Wir haben das selbst auch noch nie gemacht, so ein Marsch auf der Straße mit Musik. Es gibt noch ein paar technische Probleme zu lösen, aber wir wissen selbst noch nicht wie das dann ablaufen wird. Wir stellen uns jedenfalls vor das Rathaus, laufen los und machen auf dem Weg Musik.

Andy Conrad in den 90er Jahren als Bandmitglied. Foto: nn



Sie lassen sich also selbst auch einfach mal überraschen?

Conrad: Das ist bei dieser Band ja sowieso immer so. Da ist kein Konzert gleich und es passieren die verrücktesten Sachen. Das ist aber auch vom Konzept her schon so vorgesehen.

Sie freuen sich also auf das Wochenende, selbst wenn Sie es schon so oft selbst miterlebt haben?

Conrad: Die Freude ist immer da. Als ich damals das Festival verlassen habe und mich zurückgezogen habe, musste ich schon Wege finden, um eine Distanz dazu zu finden. Das ist bis heute schwierig, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig schön, dass das weiter geht und sich immer wieder Leute finden, die das weiter machen. Gerade zum 25. Jubiläum jetzt freue ich mich auch besonders, dass man als Begründer des Festivals spielt — auch wenn es nur auf dem Umzug ist. Es ist einfach schön, dass man da nochmal was beitragen kann.

Interview: MICHA SCHNEIDER