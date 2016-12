Feuerwehren aus der ganzen Umgebung bis hinüber in die Oberpfalz wurden am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags zu einem Dachgeschossbrand in Engelmannsreuth gerufen. Auch zwei Drehleitern aus Bayreuth und Pegnitz wurden alarmiert. 120 Aktive konnten das Feuer schnell bekämpfen. Trotzdem entstand großer Schaden durch die Rauchentwicklung. Eine Person wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Foto: News5/Holzheimer ©