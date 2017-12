Meterhohe Flammen schlugen am Montagabend in Drügendorf (Landkreis Forchheim) aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die beiden Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, kamen mit dem Schrecken davon. Am Haus entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. © NEWS5 / Merzbach