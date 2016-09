Damen des FC Pegnitz möchten in der Bayernliga bleiben

PEGNITZ - Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) startet der FC Pegnitz mit einem Heimspiel gegen den TSV Frickenhausen in die Bayernliga. Damit es mit dem Klassenverbleib klappt, haben die Aufsteigerinnen auch abseits des Platzes geschwitzt.

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Laut schreien können Spielerinnen des FC Pegnitz, sich freuen auch und gut Fußball spielen sowieso. In der Bayernliga werden die Aufsteigerinnen aber auch mit Misserfolgen klarkommen müssen. © Foto: nn



„Hier“, sagt Trainer Michael Bauerschmitt und deutet auf einen blauen Wimpel hinter der Eckbank im Vereinsheim, „den bekommt man nicht einfach so.“ Stimmt. Man bekommt diese Trophäe, die alle glänzenden Pokale im Vereinsheim in Größe und Stellenwert überragt, wenn man Meister der Landesliga Nord wird. Das haben die Frauen des FC Pegnitz geschafft, für ihre Dominanz hätten sie eigentlich einen extra Preis verdient gehabt. 51 Punkte holten die Damen in der abgelaufenen Saison und kamen mit neun Zählern Vorsprung vor dem SV 67 Weinberg II ins Ziel. Lediglich drei Mal gingen die Pegnitzerinnen als Verlierer vom Platz. „Wobei die zwei letzten Niederlagen passiert sind, als wir schon sicher Meister waren“, sagt Ingo Rauchheld. Wären die Spiele noch entscheidend gewesen, hätte der Primus garantiert nicht verloren, ist sich der Spielleiter des FC sicher.

Apropos Primus: Durch den Aufstieg in die Bayernliga sind die Damen des FC Pegnitz — pardon, liebe Landesliga-Spieler des ASV — ganz offiziell die fußballerische Nummer eins der Stadt. Zumindest, wenn man einen hinkenden Vergleich zwischen Frauen- und Herrenfußball ziehen möchte. Hinkend deshalb, weil alleine die Gewichtsunterschiede enorm sind. „Die Männer aus der Reservemannschaft in der A-Klasse bringen grob geschätzt 85 Kilo auf die Waage. Unsere Spielerinnen bringen es durchschnittlich auf 56 oder 57 Kilo“, sagt Bauerschmitt, „unsere Art von Fußball ist deutlich athletischer.“

Trotzdem kamen in der vergangenen Saison lediglich 50 bis 70 Zuschauer pro Spiel hoch auf den Buchauer Berg. Nur sie sahen, wie ein Team bestehend aus Spielerinnen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren vom ersten Spieltag an die Gegner dominierte. Nur sie sahen, wie Bauerschmitt, der langjährige Trainer, nach viermonatiger Auszeit im Oktober zurückgekehrt war — und der Siegeszug danach einfach weiterging. „Bei uns geht es beschaulich zu“, sagt Rauchheld. Auf dem Buchauer Berg wäre es ihnen aber lieber, wenn es ab dem morgigen Sonntag nicht mehr ganz so beschaulich zugeht.

Interessierte müssen allerdings damit rechnen, einen etwas veränderten FC Pegnitz wie den beschrieben zu sehen. „Wir haben Hurra-Fußball gespielt, das geht jetzt nicht mehr“, sagt Bauerschmitt. Schließlich heißen die Gegner nun nicht mehr SV Frensdorf und SV Reitsch, sondern SpVgg Fürth und 1. FFC Hof. Namen, die auch beim Trainer Eindruck hinterlassen: „In der Bayernliga ist das Niveau viel höher.“

Um vorbereitet zu sein, haben die Pegnitzerinnen geschwitzt wie selten zuvor. Sie haben das gemeinsam getan, abseits von zwei Trainingseinheiten pro Woche auf dem Fußballplatz. Die besonders Fitness-Begeisterten aus der Mannschaft überredeten ihre Kolleginnen, jeden Montagabend geschlossen zum CrossFit nach Bayreuth zu gehen. Dort warfen die Aufsteigerinnen zwar keine Reifen durch die Gegend, wie das bei den erfahreneren CrossFit-Sportlern der Fall ist. Sie stemmten stattdessen beispielsweise ihr eigenes Gewicht und Hanteln. Und: „Sie sind körperlich deutlich robuster geworden“, hat Bauerschmitt beobachtet. Das gefällt seinen Spielerinnen so gut, dass sie weiterhin gemeinsam nach Bayreuth fahren werden — und der Trainer muss mit.

Ob die gewonnene Fitness Torwart Nadine Großpietsch davor bewahren wird, nicht öfter als zwölf Mal, wie das vergangene Saison der Fall war, hinter sich fassen zu müssen? „Wir werden in dieser Saison an unsere Grenzen gehen müssen“, sagt sie selbst. Die 23-Jährige wechselte 2012 vom FC Schnaittach nach Pegnitz. „Unser letzter externer Neuzugang“, sagt Bauerschmitt mit hörbarem Stolz. Auf dem Buchauer Berg reicht nämlich der Nachwuchs aus, um Stadt-Primus zu sein. Dafür sorgt auch die 19-jährige Michaela Sewald. Sie spielt in der ersten Mannschaft mal vorne, mal weiter hinten. Bei den Kleinsten ist sie Trainerin.

Auch Kapitänin Conny Hühn hat sich schon um den Nachwuchs im Verein gekümmert, acht Jahre lang trainierte sie diverse Jugendmannschaften. Nun konzentriert sich die 31-Jährige auf das Dirigieren des sportlichen Aushängeschilds. „Ich bin sehr ehrgeizig und laut. Ich will immer alles geben, aber manchmal sollte ich mich etwas zurücknehmen“, findet sie. „Wenn du eine Schlaftablette als Kapitänin hast, ist es aber auch nichts“, findet dagegen Spielleiter Rauchheld.

Vor allem können sie beim FC keine Schlaftablette brauchen, wenn die ersten Niederlagen kommen und es darum gehen wird, die Spielerinnen wieder aufzubauen. „Wir sind es ja nicht mehr gewohnt, öfters hintereinander zu verlieren“, sagt Bauerschmitt. Zumindest nicht, wenn es noch um etwas geht.

Am Sonntag geht es gegen den TSV Frickenhausen um einen guten Start in die Saison. „Beim TSV hat ein großer Umbruch stattgefunden“, weiß der Trainer, „aber wir trauen uns zu, gleich zu punkten.“ Ein guter Plan, schließlich ist der Klassenverbleib ein ambitionierteres Ziel als es scheint. Zwölf Mannschaften spielen in der Bayernliga mit. Wenn es aus der Regionalliga ein bayerisches Team erwischt, müssen drei anstatt zwei Vereine dafür in die Landesliga absteigen. „Wir haben das Niveau und den Zusammenhalt, um in der Liga zu bleiben“, sagt Bauerschmitt, „wir müssen nur an uns glauben.“

