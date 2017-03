Damenwelt braucht mehr als nur schöne Blumen

Beim Konzert erklärt Musikerin Valentina König, warum es auch künftig einen Welttag der Frauen geben muss - 09.03.2017 19:18 Uhr

PEGNITZ - Emanzipierte, selbstbewusste und erfolgreiche Frau, Heimchen am Herd, Femme fatale? Was ist die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft? Am Mittwochabend spürten Valentina König, Larissa Jäger und Sandy Wolfrum auf Einladung der Arbeiterwohlfahrt mit Unterstützung des Kulturbeauftragten Karl Lothes und dem Begleitausschuss "Demokratie Leben" im Altenstädter Schloss dieser Frage nach.

Passend zum Weltfrauentag boten Valentina König (im Bild rechts), Larissa Jäger (am Klavier) und Sandy Wolfrum Chansons und Lieder, in denen Liebe und ein faires Miteinander die Hauptrolle spielten. © Foto: Andrea Pfaucht



Passend zum Weltfrauentag boten Valentina König (im Bild rechts), Larissa Jäger (am Klavier) und Sandy Wolfrum Chansons und Lieder, in denen Liebe und ein faires Miteinander die Hauptrolle spielten. Foto: Foto: Andrea Pfaucht



Am internationalen Tag der Frau stand der Abend unter dem Motto "Die Zukunft ist weiblich – Männer sind herzlich eingeladen". "Brauchen wir noch einen Tag der Frau", wollte Valentina König zu Beginn wissen und gab auch gleich selbst die Antwort: Solange es ein eigenes Ministerium für Frauen, Kinder und Senioren gebe, sei dieser Tag definitiv nötig. Aber die Frauen brauchen nicht Blumen oder romantische Abendessen bei Kerzenlicht, sondern absolute Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Ganz selbstverständlich müssten Frauen alle Bereiche erobern und Männer ebenso selbstverständlich in die Aufgaben innerhalb einer Familie eingebunden werden. Und wenn dann beide Geschlechter zu der Meinung kämen, dass jeder alles tun könne oder solle, dann käme es zu einer sinnvollen Balance im Leben. Und dazu gehören vor allem Bildung, Herzensgüte und Verstand sowie Investition in die Bildung der Kinder.

Eine bunte Palette dieser Fragestellungen deckte im ersten Teil des Abends der Liedermacher Sandy Wolfrum ab. Er lobte mit warmer, profunder Stimme und Gitarre das gedeihliche Miteinander von behinderten und nicht behinderten Menschen, kam zu dem Ergebnis, dass Eigenlob stinkt und man auch ganz gut ohne Wind segeln kann. Er wusste, dass Zufriedenheit zu wirklichem Frieden führen kann und erläuterte sein Motto für das Leben: Fairness. Fairness im Wirtshaus, im Supermarkt, in der Gesellschaft, in der Partnerschaft. Und damit es nicht allzu ernst wurde, hatte er noch einige fränkische Töne im musikalischen Gepäck, wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Babbala und Bläbbala oder das oberfränkische Kufsteinlied.

Weiblich wurde es dann nach der Pause, als sich Valentina König (Gesang) und Larissa Jäger (Klavier) bekannten Chansons von Zarah Leander, Marlene Dietrich und Edith Piaf zuwandten, in denen das Thema Liebe von allen Seiten beleuchtet wurde. Und dabei bedurfte es auch keiner Übersetzung. Die zahlreichen Asylbewerberinnen unter den Zuhörern, die extra aus Warmensteinach angereist waren, verstanden alles auch ohne Dolmetscher. "Kann denn Liebe Sünde sein", wenn man "von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" ist und eine "Frau erst schön durch die Liebe" wird? Und wenn der Galan "Waldemar" heißt, dann darf man "nur nicht aus Liebe weinen".

Edith Piaf: so mancher wird sich im Vorfeld gefragt haben, ob diese Wahl wohl musikalisch gut gehen würde. Sie ging. "Milord", "La vie en rose" und das ewig unvergessene "Je ne regrette rien"... Perfekt für den Weltfrauentag. Mit einer unvergleichlichen Stimme, ein bisschen samtig, ein bisschen rauchig, ungeheuer sexy und unter die Haut gehend, verkörperte die Sängerin nicht nur die Femme fatale sondern auch die selbstbewusste und emanzipierte Frau. Das Publikum beiderlei Geschlechts war folglich vollkommen hingerissen und wurde für den lang anhaltenden Applaus noch mit irischen Folksongs belohnt, die König und Wolfrum ganz traditionell unplugged darboten.

ANDREA PFAUCHT