Damit die Pegnitzer Schüler besser in Busse steigen können

Stadtrat behandelt Verlegung des Halts von der Marienkirche in Richtung des früheren Pflaums Posthotel - vor 8 Minuten

PEGNITZ - Die Bundesstraße 2 führt mitten durch Pegnitz, gilt in dem Bereich also als Ortsdurchfahrt. Sie soll dieses Jahr saniert und gleichzeitig die Kanalleitungen erneuert werden. Zudem ist ein Geh- und Radweg zwischen Ziegelgasse und Wiesweiherweg geplant. Weiter soll die Bushaltestelle gegenüber der Marienkirche in Richtung des ehemaligen Pflaums Posthotels (PPP) verlegt werden – sofern der Stadtrat zustimmt.

Auf Anregung einiger Pegnitzer sollen direkt an der Nürnberger Straße beim früheren Pflaums Posthotel Haltestellen entstehen, damit die Schüler entspannter in die Busse einsteigen können. Foto: Ralf Münch



Die Anregung kam von den Pegnitzern selbst, berichtet Kurt Schnabel, der das Staatliche Bauamt leitet. "Das war bei einer Informationsveranstaltung im Oktober 2016." Die Kommune habe den Vorschlag geprüft, in der Stadtratssitzung am heutigen Mittwoch werde über die weitere Vorgehensweise beraten. Das bestätigt auch Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Mehr will er jedoch im Vorfeld nicht zu dem Thema sagen, erst müsse sich das Gremium damit beschäftigen.

Gymnasiasten profitieren

Kurt Schnabel ist da ein wenig auskunftsfreudiger. Auch zum Motiv für das Vorhaben. Es gehe darum, "in der Hauptverkehrszeit die Situation der Schülerbeförderung zu verbessern". Vor allem für die Gymnasiasten wäre der Zugang zu den Bussen entspannter als am alten Standort, sagen Stadträte, die dem Vorhaben positiv gegenüberstehen, sich aber vor der heutigen Sitzung nicht namentlich äußern wollen.

Und was passiert nach der Verlagerung mit der bisherigen Haltestelle? "Die dann freien Flächen können als Parkraum genutzt werden", skizziert Schnabel. Für den neuen Busstopp nach der Einfahrt zur Firma Seifert am Rand des Ex-PPP-Areals muss natürlich erst einmal der nötige Platz geschaffen werden, sollen dort doch nach Informationen unserer Zeitung drei Busse gleichzeitig halten können. Und zwar so, dass der Verkehrsfluss ungestört weiterlaufen kann.

Verbreiterung anvisiert

Geplant war seit längerem die B 2 in diesem Bereich zu verbreitern. Dafür hatte schon der ukrainische Investor Juri Salnikov, dessen Pläne für einen Hotelneubau inzwischen wie bekanntlich ad acta gelegt wurden, Grund abgetreten. "Das waren so um die 80 Quadratmeter", sagt Elena Pälmer, Bevollmächtigte der Salnikovs.

Dieter Hofmann, Inhaber der in Michelfeld ansässigen Firma HD Bau, der das Gelände gekauft hat, müsste nun noch mehr abtreten, sollten die Gedankenspiele für eine neue Haltestelle verwirklicht werden. Da es sich dabei um eine Grundstücksangelegenheit handelt, wird dieser Punkt heute Abend im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung diskutiert.

Kosten trägt der Bund

Die Kosten für eine mögliche Verlegung der Bushaltestelle würde der Bund tragen, erläutert Behördenchef Kurt Schnabel. Die Gesamtinvestition für den Ausbau der Bundesstraße B 2 und die zugehörige Kanalsanierung beläuft sich nach Schätzung eines Planungsbüros auf 1,08 Millionen Euro.

Knapp 450.000 Euro davon müsste die Stadt Pegnitz selbst tragen. Doch vorher muss erst mal der Stadtrat die dafür nötige Vereinbarung der Kommune mit dem Staatlichen Bauamt in Bayreuth absegnen.

STEFAN BRAND