Damit Sie morgen nicht selbst löschen müssen

NITZLBUCH - Die Freiwillige Feuerwehr hilft nicht nur bei Bränden und Verkehrsunfällen, sondern ist besonders in vielen Ortsteilen auch ein Aktivposten im Vereinsleben. Doch vielerorts bereitet fehlender Nachwuchs Sorgen. Die Florianjünger in Nitzlbuch gehen darum derzeit kreative Wege, um neue Mitglieder zu werben.

„Keine Feuerwehr vor Ort? Haushalts-Löscheimer mit Wasser befüllen!“ Die Feuerwehr Nitzlbuch geht derzeit ungewöhnliche Wege, um auf den Nachwuchsmangel im Feuerwehrdienst hinzuweisen. © Brigitte Grüner



Viele Veranstaltungen in der Region wären ohne die Mithilfe der Floriansjünger kaum möglich. Umso wichtiger ist eine ausreichende Anzahl engagierter Mitglieder. Darauf weisen nun fast 200 rote Kunststoffeimer hin, die in den vergangenen Tagen in Bernreuth, Nitzlbuch, Sand und Welluck verteilt worden sind. Jeder Haushalt bekam ein Exemplar. Ein großer Aufkleber teilt mit, dass es sich dabei um einen "Haushalts-Löscheimer" handle. Auf der Rückseite steht die richtige Vorgehensweise bei einem Ernstfall.

Im Brandfall sei es vor allem wichtig, die Ruhe zu bewahren. Tipp 1: Rufen Sie die Feuerwehr an! Brand melden unter Telefon 112; Tipp 2: Etwa zehn Minuten warten und hoffen, dass die Feuerwehr kommt. Tipp 3: Keine Feuerwehr vor Ort? Haushalts-Löscheimer mit Wasser befüllen! Tipp 4: Wenn Feuer zu groß: Nachbarn informieren, Kübelkette bilden! Tipp 5: Sollten Ihnen diese Anweisungen merkwürdig vorkommen: Mach mit bei Deiner Feuerwehr Nitzlbuch!

Sechs neue Aktive

Die Idee zur Aktion kam vom Vorsitzenden Manfred Lindner. Er informierte sich im Internet und merkte bald, dass es deutschlandweit viele Feuerwehren mit Nachwuchssorgen gibt. Auf der Homepage der Wehr Vallstedt/Alvesse entdeckte Lindner die Löschkübel-Aktion, die den Kameraden in Niedersachsen immerhin sechs neue Aktive gebracht hatte.

"Das versuchen wir auch", befanden die Nitzlbucher. Gesagt, getan. Thomas Pickel besorgte 200 Eimer, die Familien Leipold und Lützner kümmerten sich um die Aufkleber. Danach wurden die Eimer im Bereich der Altgemeinde von Xaver Leipold sowie von Günter und Thomas Pickel verteilt. Am vergangenen Freitag luden die Aktiven unter dem Motto "Komm vorbei – schau’s dir an – sei dabei!" alle am Feuerwehrdienst Interessierten ins Dorfzentrum ein. Die Resonanz war zwar enttäuschend, aber die Wehr gibt die Hoffnung nicht auf.

"Wir haben Nachwuchssorgen nicht nur im Jugendbereich, sondern auch bei den Erwachsenen", bedauert der Vorsitzende. Es gebe viele andere Aktivitäten der Freizeitgestaltung und leider auch das Internetspiel, das man außerhalb eines Vereins betreiben könne. Anfang 2017 hatte die Nitzlbucher Wehr noch vier Jugendliche in ihren Reihen. Drei sind inzwischen 18 geworden und verstärken die Aktiven im Erwachsenenbereich.

Kinderwehr gegründet

Aktuell gibt es damit nur noch einen Jugendlichen in der Wehr. Umso wichtiger ist es für die Ortswehr, schon die Jüngsten für die Aufgaben zu interessieren. Manfred Lindner freut sich, dass "seine" Feuerwehr vier Betreuerinnen für die Ende Juni gegründete Kinderfeuerwehr stellt. Die Resonanz sei vielversprechend. Bei jedem bisherigen Termin waren knapp 30 Kinder ins Auerbacher Gerätehaus gekommen, wo die gemeinsame Aktion stattfindet.

Neu-Mitglieder suchen die Nitzlbucher aber nicht nur im Jugendbereich, sondern auch bei den Erwachsenen. Viele der Aktiven haben ihren Arbeitsplatz nicht in der Gemeinde, berichtet Manfred Lindner. Bei einem Einsatz könnte es werktags daher schon mal zu einem Engpass kommen. Früher habe man auf die Landwirte zurückgegriffen, doch diese werden weniger, und die ältere Generation gehe in den Feuerwehr-Ruhestand, bedauert der Vorsitzende. Dabei sind die Aufgaben einer Wehr sehr vielfältig; es geht nicht nur um Brände und Verkehrsunfälle. Immer häufiger sind Technische Hilfeleistungen gefragt. "Wer hilft, wenn das halbe Dach abgedeckt wird, oder der Baum auf der Straße liegt, wenn man ein Wespennest unter dem Dach hat oder Wasser im Keller?", skizziert der Vorsitzende das breite Einsatzfeld.

Einsatz fürs Allgemeinwohl

Ebenso wichtig ist laut Manfred Lindner auch das Engagement für das Allgemeinwohl. Wenn es keinen Verein mit ausreichend Mitgliedern mehr gebe, gebe es über kurz oder lang auch keine Veranstaltungen wie das Bürgerfest oder die Gmoi-Kirwa mehr, meint der Vorsitzende. "Wenn sich jeder drückt vor einer Verantwortung und sich in keinem Verein einbringt, wird es bald kein Allgemeinwohl mehr geben."

BRIGITTE GRÜNER